Tiroid hastalıklarının az bilinen 6 belirtisi

Tiroid hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, hastalığın nadir görülen 6 belirtisini sıralayarak, önerilerde bulundu.

Uluslararası Tiroid Farkındalık Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, tiroid hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğünü söyledi.

Hastalığının belirtilerinin çoğunun tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Sıldıroğlu, ilerleyen yaşlarda tiroid bezi ile ilgili olabilecek birçok bulgunun, sadece halk arasında değil, doktorlar arasında dahi tiroid bezi ile ilişkisinin çoğu zaman akla gelmediğine dikkat çekerek, hastalığın az bilinen belirtilerini sıraladı.

AZ BİLİNEN 6 BELİRTİ

Prof. Dr. Sıldıroğlu, tiroid bezi hastalıklarında daha nadir görülen ve tiroid bezi ile ilişkisi çoğu zaman göz ardı edilen bulguları şu şekilde sıraladı:

- Açıklanamayan yüksek kolesterol

- Eklem ağrısı

- Bağırsak alışkanlığında değişmeler

- Kalp yetmezliği

- Psikiyatrik problemler

- Demans

Bu belirtilerin her birinin tek başına bir bulgu olarak da görülebileceğini ifade eden Sıldıroğlu, "60 yaş üstü bireylerde bu saydığım durumlar genellikle ileri yaş hastalığı denilen dejenerasyon ve yaşlılığa bağlı semptomlar olarak değerlendirilir. Hâlbuki altta yatan sorun basit olarak tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidiye bağlı olabilir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sıldıroğlu, zayıf olmasına rağmen kötü kolesterol (LDL) seviyesi yüksek olan bireylerde; dejenerasyon olmadan özellikle bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda, kalp kasında güçsüzlük ve zayıf atıma bağlı kalp yetmezliği teşhisi konulanlarda, akciğerlerde ve bacaklarda ödem - su toplanması olanlarda, depresyon yada psikoz gibi psikiyatrik problemleri olan halüsinasyon dediğimiz hayaller gören ve unutkanlık problemi yaşayarak yaşlılığa bağlı bunama zannedilen durumlarda tiroid fonksiyonlarına bakılması, hipotiroidiyenin araştırılması ve tiroid bezine yönelik ultrasonografi yapılması gerektiğini söyledi.