Tiroid hormonlarınızın dengesiz olduğunun 6 belirtisi

Enerji metabolizmasından kalp atış hızına kadar vücutta birçok fonksiyonu düzenleyen tiroid hormonu, fazla veya az salgılandığında birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor.

Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve diğer kronik hastalıklarla ilgili artan endişeler arasında, tiroidle ilgili sorunları ve bozuklukları genellikle ihmal ediyoruz. Vücudumuzun küçük bir parçası olsa da, tiroid genel sağlığımızı korumada önemli bir rol oynar.

Boynun önünde bulunan kelebek şeklindeki tiroid bezi, vücut ısımız, kalp atış hızımız ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenleyen tiroid hormonlarının üretilmesini sağlar. Tiroid hormonlarınız dengesizse, vücudunuzda birçok şey ters gidebilir.

Tiroidiniz dengesizleşirse, tüm vücut fonksiyonlarınız etkilenir. Metabolizma, enerji seviyeleri, vücut ısısı, doğurganlık, kilo alma/verme, regl dönemleri, saç sağlığı ve ruh hali tiroid hormonlarından etkilenir.

İşte tiroid dengesizliğinin 6 belirtisi:

VÜCUT AĞIRLIĞINDAKİ DALGALANMALAR

Tiroid dengesizliği ya aşırı kilo kaybına ya da kilo alımına neden olabilir. Hipotiroidizm yaşayan insanlar, sağlıklı bir kiloyu korumada son derece zorlanır. Tiroid bezinin salgıladığı hormonların metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yiyecekleri enerjiye dönüştürdüğü göz önüne alındığında, tiroidiniz yeterli miktarda hormon üretmediğinde vücudunuz fazla kalorileri yakamayabilir ve bu da kilo almanıza neden olabilir. Bununla birlikte, uygun bir diyet ve düzenli egzersiz bu durumun önlenmesine yardımcı olabilir.

SAÇ DÖKÜLMELERİ

Tiroidiniz, saç büyümesinden sorumlu olan demir, kalsiyum vb. gibi temel besin maddelerinin emilmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, tiroid bezinin hormonal dengesizliği anlamına gelen şiddetli hiper veya hipotiroidizm saç dökülmesine neden olabilir.

DÜZENSİZ ADET DÖNEMLERİ

Ttiroid dengesizliği bir kadının adet döngüsü üzerinde de etkili olabilir. Tiroidden çok fazla veya çok az hormon üretimi adetlerin hafif, ağır veya düzensiz olmasına neden olabilir. Tiroid hastalıkları birkaç ay gecikmeli adet dönemlerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda kadın doğum uzmanına gidilmelidir.

DOĞURGANLIK SORUNLARI

Tiroid dengesizliğinde, vücudunuz hamile kalmak için çok önemli olan bazı hormonlardan yoksundur. Hipotiroidizm olarak bilinen az aktif bir tiroidiniz varsa, hamile kalmanız daha zor olabilir. Sadece yumurtlamayı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda fetüsün taşınmasını da zorlaştırır.

DÜZENSİZ KALP ATIŞ HIZI

Tiroid hormonları kalp atışınızı da düzenlemeye yardımcı olur. İster hipotiroidizm, ister hipertiroidizm yaşayın, kalp atış hızınız sırasıyla çok düşük veya çok yüksek olmak üzere düzensiz bir şekilde dalgalanacaktır.

STRES VE ANKSİYETE

Tiroid seviyelerindeki dengesizlik, vücudunuzdaki kortizol miktarını artırarak stresli, endişeli ve depresif hissetmenize neden olabilir. Tiroid hormonları enerji seviyenizi etkilediğinden, bu hormonların düşük bir miktarı ani ruh hali değişikliklerine, gerginliğe, uyku bozukluğuna ve anksiyete ataklarına neden olabilir.