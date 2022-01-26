Tiroid kanserinin göz ardı edilmemesi gereken 6 belirtisi

Her iki cinsiyette ve her yaşta ortaya çıkabilen tiroid kanseri, en sık kadınlarda görülür ve erken teşhis ile tedavi başarısı oldukça yüksektir. Bu nedenle belirtilere dikkat edilmesi gerekir.

Son yıllarda yeni tiroid kanseri vakalarının sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Yeni vaka sayısındaki artışın çoğu daha iyi tanıya bağlanıyor ve bu artışın çoğu en yaygın tiroid kanseri türü olan papiller karsinom sayısındaki artıştan kaynaklanıyor.

Papiller tiroid kanseri sağ kalım oranı yüzde 95'in üzerinde olan bir kanserdir. Diğer en yaygın tiroid kanseri türleri, çok kötü prognoza sahip olan foliküler, medüller ve anaplastik kanserlerdir.

KADINLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Tiroid kanseri, vücudun diğer bölgelerine yayılabilen anormal bir tiroid hücresi büyümesidir. Tiroid kanseri ses tellerinin altında bulunan kelebek şeklindeki bezi oluşturan tiroid hücrelerinin bir gen mutasyonu nedeniyle kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlamasıyla ortaya çıkar.

Uzmanlar tiroid kanserinin neden daha çok kadını etkilediğini bilmiyorlar ancak bir teori var. Ergenlikten önce tiroid kanseri erkek ve kız çocuklarında eşit olarak ortaya çıkıyor ve ergenlikten sonra kadınlarda daha yaygın hale geliyor, bu yüzden kadın hormonlarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

TİROİD KANSERİ TÜRLERİ

Tiroid kanserinin yaygın türleri şunlardır:

Farklılaşmış Tiroid Kanseri

Ayrıca papiller, foliküler karsinom alt tiplerine ayrılır. Tiroid kanserlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturur. Hormon üretimi ve salınımı gibi normal tiroid işlevlerinden sorumlu olan tiroid hücrelerinde gelişir. Çoğu farklılaşmış tiroid kanseri, özellikle papiller tiroid kanseri genellikle agresif değildir ve olağandışı tümörler değildir. Bu da hastalık seyrinin çok iyi olduğu anlamına gelir.

Medüller Tiroid Kanseri

Normal tiroid hücrelerinden değil, 'C hücreleri' olarak adlandırılan hücrelerden kaynaklanır. Bu hücreler, hayvanlarda kan dolaşımındaki kalsiyum miktarını azaltmak için çalışan kalsitonin adı verilen bir hormon üretir. İnsanlarda buna ihtiyaç yoktur. Medüller kanserli hastaların yaklaşık 1/4'ü genetik nedeniyle bu durumu yaşar.

Anaplastik Tiroid Kanseri

Tiroid kanserinin en nadir ve en agresif şeklidir. Esas olarak yaşlılarda, erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Tiroid bezinde ani bir büyüme ve ağrılı bir hassasiyet olur.Tedavi şansı ne yazık ki şu an için düşüktür.

TİROİD KANSERİNİN 6 BELİRTİSİ

Tiroid kanseri olan çoğu kişi hiçbir belirti geliştirmez ve tiroid kanseri daha çok diğer muayeneler sırasında tespit edilir. Ancak, daha agresif ve ilerlemiş tiroid kanseri için dikkat edilmesi gereken işaretler vardır. Bu belirtiler çok nadirdir ve ortaya çıkarsa hemen müdahale edilmesi gerekir.

Ses Değişikliği

Agresif tiroid kanserinin ortaya çıkardığı belirtilerden biri, sesi kontrol eden sinir de dahil olmak üzere çevredeki yapıların tahrip olmasıdır. Bu sinir kanserden etkilenirse ses kısıklığına veya seste değişikliklere neden olabilir.

Kan Tükürme

Tiroid bezi çok nadir durumlarda nitrojen ve yemek borusu ile ilişkili olduğu için kan tükürme meydana gelebilir.

Yutma veya Nefes Alma Zorluğu

Trake de dahil olmak üzere, tümör boyun içindeki yapılara baskı uygularsa, gelişmiş tiroid kanseri yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilir.

Aşırı İshal

Bu belirti, bu kanser türü tarafından üretilen protein nedeniyle medüller tiroid kanserine özgüdür. Hastalar ishal için doktora giderler ve bazen gerçek nedeni bulmak aylar veya yıllar alabilir. Medüller kanserden şikayetçi olanlar, haftada 10 ila 20 kez ishal yaşayabilir.

Boynun Dibinde Büyük Yumru

Bu belirti, bazı doktorların fizik muayene sırasında tiroid bezinde genellikle ağrısız bir yumru hissederek kazara fark edecekleri şeydir.

Şişmiş Lenf Düğümleri

Tiroid üzerindeki tümör büyüdükçe boyundaki lenf düğümlerinin şişmesine de neden olabilir. Lenf bezlerinin soğuk algınlığı gibi nedenlerle de şiştiğini unutmamalısınız, bu nedenle tiroid kanseri teşhisi nadiren bu belirtinin arkasına gizlenir.