Tiroidi olumsuz etkileyen 10 yiyecek

Guatrojenik gıdalar olarak adlandırılan bazı besinler, tiroid fonksiyonlarının bozulmasına ve guatrın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. İşte tiroidi olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler.

Dünya çapında 200 milyon insanın bir tiroid bozukluğundan etkilendiği tahmin ediliyor. Tiroid, boyun bölgesinde bulunan ve yaklaşık 30 gram ağırlığında kelebeğe benzer bir bezdir. Fonksiyonlarının bozulması birçok sağlık sorununa neden olabilir, bu nedenle ona iyi bakmak önemlidir.

Tiroid bezi büyüme, açlık, üreme, uyku, metabolizma veya kalp hızı gibi birçok işlevi kontrol eden hormonları salgılar. Beslenme, tiroidin düzenlenmesinde anahtar role sahiptir.

Yeterli besinler olmadan tiroid düzgün çalışamaz ve bu nedenle fonksiyonlarını kaybeder. Örneğin, iyot eksikliği hipotiroidizm riskini artırabilir, tiroid bezi yetersiz çalışır ve guatrın ortaya çıkmasına yol açabilir.

TİROİDİ OLUMSUZ ETKİLEYEN 10 YİYECEK VE İÇECEK

Peki, tiroid sağlığı için sınırlandırılması gereken yiyecekler ve içecekler nelerdir? Kaçınılması gerekenler hangileridir? Kahve ve çay içilebilir mi? Guatrojenik gıdalar olarak adlandırılan bazı besinler iyot emilimini engelleyerek tiroid hipertrofisine ve guatra neden olur.

İşte tiroid sorunlarında uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler.

- Lahana, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası vb. (çiğ yenilmemelidir)

- Badem

- Turp

- Darı

- Su teresi

- Hardal

- Fıstık

- Soya (tempeh, soya fasulyesi, soya yoğurdu vb. iyot eksikliği veya hipotiroidizm durumunda sınırlandırılmalıdır)

- Sarımsak ve soğan (fazlası tiroidin işleyişini bozabilir)

- Gazlı içecekler, enerji içecekleri ve alkol (kahve ve çay sınırlı seviyede alınabilir)





TİROİDE İYİ GELEN BESİNLER

Düzgün çalışması için tiroidin ihtiyacı olan besinler şunlardır:

İyot Açısından Zengin Besinler

Tiroid fonksiyon bozukluğu durumunda alınabilecek yiyecekler, tiroid hormonlarının bileşiminin bir parçası olan en fazla iyodu içerenlerdir. Vücudumuz için vazgeçilmez bir maddedir, ne çok fazla ne de az tüketilmelidir. Bir yetişkin için ortalama günlük gereksinim 150 mcg'dir.

İyot açısından en zengin besinler arasında balıklar, yumurta, tahıllar (çavdar, yulaf), süt ürünleri ve kuru meyveler bulunur.

Selenyum Açısından Zengin Besinler

Tüketilmesi gereken bir başka besin maddesi de mükemmel bir antioksidan olan ve tiroid bezinin aktivitesi için gerekli olan selenyumdır. Yetişkinler maksimum günlük gereksinim 100 mcg'dir. Selenyum, özellikle hayvansal kaynaklı ürünlerde (et, sakatat, peynirler, balık, kabuklu deniz ürünleri vb.) ve özellikle yumurta sarısı olmak üzere beslenmemizde hemen hemen her yerde bulunur.

Selenyum açısından en zengin besinler arasında balıklar, yumurta sarısı, kırmızı et, karaciğer, tavuk, hindi, sarımsak ve ayçekirdeği bulunur.

Çinko Açısından Zengin Besinler

Güçlü bir antioksidan olan çinko, tiroid metabolizması için de oldukça önemlidir. Sakatat, kırmızı et, kepekli ekmek, susam ve yumurta gibi birçok gıdada bulunur.

SAĞLIKLI BİR TİROİD İÇİN İPUÇLARI

Yemediğinizde tiroid çalışmaz ve metabolizmada yavaşlama olur. Bu nedenle, çok sık öğün atlarsanız tiroid fonksiyonu bozulabilir. Aşırı kısıtlayıcı veya aralıklı oruç içeren diyetleri uygulamayın.

Endokrin bozuculara maruz kalmanızı sınırlayın. Pestisitlerde (organik meyve ve sebzeleri, organik bitki çaylarını veya poşet çayları tercih edin), plastik su şişelerinde (cam veya paslanmaz çelik kapları tercih edin), streç filmde, temizlik ürünlerinde, kozmetiklerde endokrin bozucular bulunur.

D vitamini tiroid hormonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Ancak vücut tarafından sadece düzenli güneşlenme gerektiren UV ışınlarının etkisi altında sentezlenir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda (örneğin kışın) D vitamini takviyeleri almayı düşünebilirsiniz.

Tütün, tiroid ile doğrudan temas halindedir. Ayrıca, tiroide baskı yapabilen ve zararlı olduğu kanıtlanan nodüllerin oluşumunu tetikler. Bu nedenle, sigara içilmemelidir.

Fiziksel aktivite, tiroid dahil tüm vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar. Zevk alabildiğiniz sürece her spor uygundur. Yakın zamanda bir tiroid ameliyatı geçirildiyse, spor önerilmez.