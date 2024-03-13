Tiryakiler bu haber size: İşte sigarayı bırakmanın 3 altın kuralı... Ensonhaber'e konuşan KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için uyulması gereken 3 altın kuralı tek tek anlattı.

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Özel Haber

Sigaranın sağlığa olan zararları saymakla bitmiyor.

Öyle ki bu bağımlılık hem sağlığı altüst ediyor hem de içen vatandaşların ceplerine zarar veriyor.

Bu illetten kurtulmak isteyen vatandaşlar için ise Ramazan ayı adeta bir fırsat.

Sigara içen vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması için alanında uzman isme sigarayı bırakmada izlenmesi gereken 3 altın kuralı sorduk.

Sigarayı bırakmak isteyenler için 3 altın kural: Mutlu bir içici olmayın

KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, sigarayı bırakmada izlenmesi gereken ilk yolun mutlu bir sigara içicisi olmamaktan geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Birincisi mutlu bir sigara içicisi olmamak. Eğer her sigara yakıldığında bununla mutluluğunu yaşıyorsa o kişi sigarayı bırakması mümkün değil. Önce bu konuda mutsuzlaşmalı bunun için kendine telkinlerde bulunmalı. Sigaranın zararları konusunda ömründen 20-25 yıl gibi önemli bir kayba neden olması konusunda ve vefat etmesi durumunda geride kalanların yaşabilecekleri sıkıntıları düşünerek mutsuz bir sigara içicisi olmalı. Allah kahretsin ben bunu niye içiyorum demeli." ifadelerini kullandı.

Aniden bırakın: Azaltarak ya da elektronik sigaraya geçerek olmaz

İkinci altın kuralın sigarayı aniden bırakmak olduğunu vurgulayan Süerdem, "İkincisi sigarayı aniden bırakmalı. Öyle azaltarak bırakayım, elektronik sigaraya geçeyim bu yöntemler inanın hiçbir zaman önerilen yöntemler değil. Bir anda kafasında hazırlayacak sigarayı bırakma fikrini. Bu olgunlaştığı zaman paketi alıp çöpe atacak. Evdeki sigaraların tümünü ortadan kaldıracak." dedi.

Sigaradan uzak durun: İçilen ortamlarda bulunmayın

Prof. Dr. Süerdem son olarak ise üçüncü önemli kuralın sigaradan uzak durmak olduğunun altını çizdi.

Sigarayı bırakmak isteyen kişilere çevresinin destek olması gerektiğini belirten Süerdem, "Üçüncü ve çok önemli kural ise sigarayı bıraktıktan sonra ondan uzak duracak. Yakınında sigara olmayacak, evde sigara içen biri olmayacak. Arkadaşlarına ve çevresine sigarayı bıraktığını söyleyerek lütfen benim yanımda sigara içmeyin ve uzatmayın diyecek. Sigara içilen ortamlarda bulunmayacak, belirli bir müddet sonra ben bunu nasıl içmişim diye üzülecek." şeklinde konuştu.