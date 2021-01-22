Tokat’ta 10 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye’de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor.

Tokat’ta 2 koronavirüs hastasına yapılan test sonucunda mutant koronavirüs tespit edildi.

8 KİŞİYE DAHA BULAŞTI

Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10’a çıktığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BULAŞ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Tokat’ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE 15 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den Türkiye’ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.

MUTASYON NEDİR

Sağlık Bakanlığı yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde mutasyon teriminin anlamına yer verdi.

Sözlükte mutasyon tanımı şu şekilde yapılıyor:

"Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır.

Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir."