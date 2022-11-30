Tokat'ta, hastanın karnından 13 kilogram kitle çıktı

Kendisini kilolu sanıp karnındaki şişlik nedeniyle doktora giden Ali Yavuz Çeçen’in karnından, 4 parça halinde 13 kilogram kitle çıkarıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan esnaf Ali Yavuz Çeçen (46), karnındaki şişliği kilo zannederek bir süre diyet yaptı fakat şişkinliğin büyümesini durduramadı.

Günlük yaşantısında rahatsızlık duymaya başlayınca Çeçen, başvurduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde karnında kitle olduğunu öğrendi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, kitlenin aşrı büyümesi ve diğer organları olumsuz etkilemeye başlaması nedeni ile hastayı ameliyata aldı.

İHA’nın haberine göre; yaklaşık 3 saat süren operasyonda Çeçen'in karın bölgesinden 4 parça halinde 13 kilogram kitle çıkartıldı.

Birkaç gün yoğun bakımda kalan Çeçen, sağlığına kavuştu.

“Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk”

Yaklaşık 2 yıldır karnında büyüyen kitleden kurtularak rahatladığını söyleyen Çeçen, kilo aldığını sandığını düşünürken karnında şişkinliğin rahatsız etmesi sonucu hastaneye başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan muayene ve tetkiklerde karnımda kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir operasyonla kitle alındı. Şu anda sağlığım iyi bir sıkıntı yok. Karın bölgemden tahminimizden daha büyük bir kitle çıktı. Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk.”





Ameliyat 3 saat sürdü

Prof. Dr. Namık Özkan, kilo aldığını düşünen hastanın şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde 30x30 karın bölgesinde kitlenin tespit edildiğini kaydetti.

Ameliyatla karın arka duvarındaki yağ dokusundan gelişmiş olduğu tespit edilen kitlenin çıkartıldığını belirten Özkan, "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Böbrek, idrar yolları ile karın arka duvarlarındaki damarlarla yakın ilişkili idi. Aynı zamanda böbrekle ilişkili olduğu için ürolojiden bir hocamızda ameliyata eşlik etti. Başarılı bir operasyonla kitleni tamamını çıkarttık." dedi.

Tokat'ta, hastanın karnından 13 kilogram kitle çıktı VİDEO



“Çok geç kalmadan kitleyi temizleyebildik”

Bu tür vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını belirten Özkan, "Daha önce de bu tür kitleler çıkarttığımız oldu. 8-11 kiloluk çıkarttığımız kitleler oldu. Hasta biraz daha beklese çok daha büyük boyutlara gelebilirdi. Bunlar sürekli büyüyen kitleler. Çok geç kalmadan kitleyi temizleyebildik." diye konuştu.