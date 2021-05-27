Toksinlere elveda: Maydanoz suyunun faydaları

Pandemi döneminde hareketsizliğin artmasıyla birlikte vücudunuzda biriken toksin ve ödemleri atmanın en doğal yolu, maydanoz suyu olabilir. Peki maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

Sofralarımızda sıkça yer bulan maydanoz, çiğ hakde tüketmenin yanı sıra kaynatılarak da adeta şifa kaynağı haline geliyor.

İçerdiği vitamin ve mineraller ile oldukça sağlıklı faydaları olan maydanoz, zayıflama listelerinin de başını çekiyor.

Hareketsizliğe bağlı oluşan ödemlerdne kurtulmaz yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok çare aranan sorunlardan biri oldu. Ancak düzenli olarak tüketeceğiniz maydonoz suyu ile bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Peki evde ister soğuk, ister sıcak kolayca hazırlayabileceğiniz maydanoz suyu nasıl yapılır? Maydanoz suyunun faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

MAYDANOZ SUYUNUN FAYDALARI

İçindeki C, K ve B grubu vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan maydanoz suyu, mikroplara karşı vücudu güçlendirirken kış aylarında hastalanma riskini azaltır. Özellikle içindeki beta-karoten ile daha sağlıklı ve zinde kalmayı sağlar.

Maydanoz suyu, demir eksikliğine karşı etkilidir ve kansızlığa iyi gelir. Demir eksikliği olan kişilerde doktora danışarak kür halinde tüketilmesi gerekir.

Nefes temizleyici etkiye sahiptir. Soğan, sarımsak gibi ağızda kokuya neden besinlerden sonra maydanoz suyu içmek ağız kokusunu giderir.

Maydanoz suyu böbrek taşı düşürücü etki göstererek böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Böbrekleri çalıştırarak idrar söktürür ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı iyileştiricidir.

Aynı zamanda maydanoz suyu adet söktürücü etki taşır. Adet dönemi ağrılarını hafifleterek dönemin daha rahat geçmesini sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olması maydanoz suyu faydaları arasında en bilinenidir. Yağ yakmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle diyet döneminde daha hızlı kalori yakmaya imkan verir.

Maydanoz suyu güçlü bir antioksidan olduğu için vücudun zararlı maddelerden arındırmaya destek olur ve cildin yenilenmesini sağlar.

Ödem attırıcı özelliği sahip olan maydanoz suyu düzenli tüketildiğinde iltihap söktürür, kanı temizler ve trioid hormonunun düzenli çalışmasını sağlar.

Cilt sağlığına da iyi gelen maydanoz suyu sivilce sorunu yaşayanlara da çare olur. İçeriğindeki C vitamini ile sivilceleri kurutmaya destek olur.

Düzenli tüketimde sivilceleri azaltır ve cildin daha sağlıklı parlaklık kazandırır. Cilt lekelerine karşı da etkili olan maydanoz suyu, cildin temizlenmesinde etkilidir.

MAYDANOZ SUYU TARİFİ

Genellikle sağlık açısından faydaları ve detoks etkisi ile adını duyuran maydanoz suyu kaynatılarak ve blenderdan geçilerek iki farklı yöntemle hazırlanabilir:

SOĞUK TARİF

1 demet maydanoz yıkanıp ayıklandıktan sonra blendera atılır ve üzerine 1 veya 1,5 bardak su eklenir.

Hazırlanan karışıma istenirse limon eklenebilir ve aynı gün içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

SICAK TARİF

Kaynatılarak hazırlanan maydanoz suyu tarifinde ise yine sapları ile birlikte ayıklanan maydanozlar birkaç parçaya bölünüp kısık ateşte kaynatılır.

Kaynamaya başladıktan sonra maydanozlar eriyip yok olmadan ocağın altı kapanır ve 10 dakika kadar demlenmeye bırakılır.

Ilık tüketilebilir.

TÜKETİRKEN DİKKAT

Maydanoz suyu günlük 2 bardaktan fazla tüketilmemelidir.

Hamileler, böbrek hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananlara tavsiye edilmez.

Uzun süreli değil, 1 hafta devam / 1 hafta ara şeklinde tüketilmesi önerilir.