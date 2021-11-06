Toprak çömlekten su içmeniz için 5 neden

Eskilerden kalan bir gelenek olan toprak kapta su içmenin vücudunuza sağladığı faydalara gelin birlikte göz atalım! İşte, toprak su kabı edinmeniz için nedenler…

Hiç toprak kaptan su içtiniz mi? Eğer yapmadıysanız, o zaman evlerinde toprak çömlekleri olan insanları görmüş olmalısınız. Buzdolaplarının yaygın olarak kullanılmadığı zamanlarda, suyu doğal olarak soğutmaya yardımcı oldukları için su depolamak için toprak kaplar kullanılırdı.

Bu asırlık uygulama, sadece cam veya diğer kaplara geleneksel bir alternatif değil, aynı zamanda benimsenmesi gereken sağlıklı ve terapötik bir seçimdir. İşte, toprak çömlek kullanmanın faydalarından bazıları;

1. SUYUN SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜR

Suyu toprak kapta saklamak suyun doğal soğumasına yardımcı olur. Toprak çömleğin yüzeyinde küçük gözenekler vardır ve su bu gözeneklerden hızla buharlaşır. Buharlaşma işlemi, tencerenin içindeki suyun ısısının kaybolmasını sağlayarak suyun sıcaklığını düşürür.

2. SUYU ALKALİ HALE GETİRİR

Yediğimiz şeylerin çoğu vücutta asidik hale gelir ve toksinler oluşturur. Kil, asidik gıdalarla etkileşime giren ve yeterli pH dengesini sağlayan alkali bir yapıya sahiptir. Böylece asitliği ve mide ile ilgili sorunu uzak tutar.

3. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Toprak kapta saklanan su her türlü kimyasaldan yoksundur, bu nedenle her gün toprak kap suyu içmek metabolizmayı hızlandırabilir. Bu ayrıca suda bulunan mineraller nedeniyle sindirimi de iyileştirebilir.

4. GÜNEŞ ÇARPMASINI ÖNLER

Güneş çarpması, kavurucu yaz aylarında yaygın bir sorundur. Toprak kap suyu, zengin mineralleri ve besin maddelerini suda sağlam tuttuğu ve hızlı bir şekilde rehidrasyona yardımcı olduğu için güneş çarpmasıyla mücadelede yardımcı olur.

5. DOĞAL FİLTRE GÖREVİ GÖRÜR

Kil çömlekler sadece suyu soğutmak için değil, aynı zamanda doğal olarak arındırmak için de faydalıdır. Gözenekli mikro doku, sudaki kirleticileri engeller ve içmeyi nispeten güvenli hale getirir. Suyunuzun doğal yollardan filtre edilmesinin en sağlıklı ve ucuz yoludur.