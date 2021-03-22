Toprak yeme hastalığı: Pika sendromu nedir?

Hamileler ve çocuklarda sıklıkla rastlanan pika sendromu, kil, toprak, kül ve benzeri topraksı şeyleri yeme isteğidir. Genellikle vitamin eksikliğinden kaynaklandığı bilinen Pika sendromu nedir?

Hamilelerin toprak aşermesi, halk arasında rastlanan bir durumdur. İşte bunun aslında mantıklı bir sebebi var: Pika sendromu..

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor.

Pika sendromunun ismi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor.

Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

Peki pika sendromu neden olur? İşte detaylar..

PİKA SENDROMU NEDİR?

Pika, tipik olarak gıda olarak değerlendirilmeyen; Kağıt, sabun, bez, saç, ip, yün, toprak, tebeşir, talk pudrası, boya, sakız, metal, çakıl, kömür, kül, kil, nişasta gibi besin değeri içermeyen yemek öğelerini içeren bir yeme bozukluğudur.

Pika, sıklıkla işlev bozukluğu (örneğin, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni) ile ilişkili diğer ruh sağlığı bozuklukları ile ortaya çıkar.

PİKA SENDROMU NEDENİ NEDİR?

Pika sendromunun kesin nedeni bilinmiyor; ama çoğunlukla psiko-sosyal gelişim bozuklukları nedeniyle bazen de bazı besin eksikliklerinden dolayı pika görülüyor.

Besinsel eksikliklerden demir, kalsiyum, çinko, B1 vitamini, B6 vitamini gibi eksikler de pika sendromu görülebildiği bildirilmişse de nedeni açıklanamamış. Örneğin toprak yiyen kişilerde görülen demir eksikliği anemisinde hastanın demir eksikliğinden dolayı mı toprak yediği ya da yediği toprak nedeniyle mi demir eksikliği oluştuğu açık değil.

Aynı zamanda dopaminerjik sistemde bozulmanın pika-demir eksikliği arasındaki ilişkiyi oluşturduğu da kesin değil.

PİKA SENDROMU RİSKLERİ

Pika sendromuna sahip olan kişiler, özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla karşı karşıya kalma açısından ciddi bir risk altındadırlar. Çünkü yenen toprağın içindeki parazit veya parazit yumurtaları, kişinin bağırsaklarında parazit oluşumuna neden olabilmektedir.

Ayrıca mide hasarı, civa veya kurşun zehirlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir. Kısmen daha az tehlikeli olan riskleri ise ağız ve diş sağlığının bozulması, irritabl bağırsak sendromu ve kabızlıktır.

PİKA SENDROMU TEDAVİSİ

Pika için birinci basamak tedavi, mineral veya besin eksiklikleri için test ve bunları düzeltmeyi içerir. Çoğu durumda, yeme davranışlarına ilişkin eksiklikler giderildiği için ortadan kalkar. Eğer davranışlar yetersiz beslenmeden kaynaklanmazsa veya beslenme tedavisinden sonra sona ermezse, çeşitli davranışsal müdahaleler yapılabilir.