Topuklu ayakkabıların neden olduğu 7 sağlık sorunu

Topuklu ayakkabıların neden olduğu 7 sağlık sorunu

Yüksek topuklu ayakkabılar, ayaklarda ömür boyu sürebilecek ağrı, deformasyon ve hasara neden olabilir. Topuklu giyiyor musunuz? İşte topuklu ayakkabına bağlı maruz kalacağınız sağlık sorunları.

Düzenli olarak topuklu ayakkabı giymenin birçok riski vardır. Uzmanlar, topukların ayakları olumsuz etkilediğini söylüyor. 3 cm tabanın üzerindeki bir topuk, hem ayakta dururken hem de yürürken tüm vücutta biyomekanik bir değişiklik yaratıyor. Bu biyomekanik değişiklikler kas-iskelet sistemini etkileyerek yaralanmalara ve ağrıya neden olur.

Yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak, ayağın ön kısmındaki ağırlığı artırır ve normal duruşu değiştirir. Sürekli topuklu kullanımı bir takım değişikliklere neden olarak ayak sağlığını bozabilir veya farklı sağlık sorunlarına neden olabilir.

BACAK KASLARINA BİNEN STRES ARTIYOR

Uzmanlar, topuklu ayakkabı kullanımını azaltmak ve bacak kaslarının alışması için yavaş yavaş düz ayakkabılarla değiştirilmesini öneriyor.

Topuklu ayakkabısız bir gün geçiremiyorsanız, en iyi çözüm, düz ayakkabılara ulaşana kadar kademeli olarak daha az yüksekliğe sahip ayakkabılara geçmektir. Uzmanlar, bu değişikliğin kademeli olarak yapılması gerektiğinin özellikle altını çizerek, aksi durumda bacağın kaslarına binen stresin artacağı konusunda uyarıyor.

Kısa bir süredir topuklu ayakkabılara alıştıysanız, bacak kaslarının buna alışması için yavaş yavaş düz ayakkabılarla değiştirmek en iyisidir. Yıllardır yoğun bir topuklu ayakkabı kullanıcısıysanız, en iyi çözüm, düz ayakkabıya alışana kadar kademeli olarak daha az yüksekliğe sahip ayakkabılara geçmektir. Bacak kasları, aşil tendonu, baldırlar vb. üzerindeki baskıyı artıracağından, asla topuklu ayakkabı giymekten düz ayakkabılara aniden geçmeyin.

TOPUKLU AYAKKABILARIN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Yüksek topuklu ayakkabılar ayaklarda ömür boyu sürebilecek ağrılara, deformasyonlara ve hasarlara neden olabilir. Düzenli olarak topuklu ayakkabı kullanmak, uzun bir sorun listesine neden olabilir:

Bunyonlar

Yüksek topuklu ayakkabılar bunyonlara neden olmaz, ancak zamanla sivri yüksek topukluların düzenli kullanımı bunyonları daha da kötüleştirebilir. Ve sadece ameliyat bu deformiteyi düzeltebilir.

Nasır

Cilt üzerinde tekrarlanan baskı nedeniyle nasır oluşması kaçınılmaz olur. Topuklu ayakkabıların yapısı gereği bükülmüş parmakların üst kısımları ayakkabıların üstlerine veya yanlarına sürtündüğü için sıklıkla nasır problemi yaşanır.

Haglund Deformitesi

Sürtünmeye yatkın olan yüksek topuklu ayakkabılar, topukların arkasında bulunan bir kemik deformitesini tahriş ederek ciddi ağrıya neden olabilir. Çoğu durumda, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çekiç Parmak

Suçlular, sivri burunlu yüksek topuklu ayakkabılardır. Bu deformite, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci parmak bir pençe gibi büküldüğünde ortaya çıkar.

Nöroma

Yüksek topuklu ayakkabılar, kadınların ağrılı nöroma geliştirmesinin en yaygın nedenleridir. Özellikle üçüncü ve dördüncü parmaklar arasındaki sinirleri sıkıştırıp şişirir ve ayak parmaklarını zorlayabilirler. Nöroma semptomları yavaş yavaş ortaya çıkar ve karıncalanma, yanma, uyuşma veya ağrıyı içerir. Tedavi edilmediğinde, bir nöroma kalıcı sinir hasarına yol açarak normal yürümeyi zorlaştırabilir, yürürken bıçak saplanır gibi bir ağrıya neden olabilir.

Ayak Bileği Burkulmaları

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak bileği burkulma riskini artırır. Burkulmalar, kemikleri birbirine bağlayan bağlar gerildiğinde veya yırtıldığında meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde, burkulmalar kronik ayak bileği dengesizliğine ve olası artrite yol açabilir.

Sırt Ağrısı

Yüksek topuklu ayakkabılar kişiyi doğal olmayan bir şekilde ayakta durmaya ve yürümeye zorlayarak ayak bileklerinin, dizlerin, kalçaların ve belin hizasını etkiler. Sırt ağrısı, doğal olmayan bir şekilde yürümekten kaynaklanır.

Bu sorunların çoğu ayakkabı, dolgu, ortez, tabanlık kullanımı ve diğer önlemlerdeki değişikliklerle ameliyatsız tedavi edilebilir.