Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor! 2025 yılında hizmete girecek Bölge halkı tarafından heyecanla beklenen Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat mart ayında tamamlanacak. Hastane hizmete girdiğinde kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak.

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İHA

Sağlık sektöründeki atılımlar başarıyla devam ediyor.

Bunların başında ise şehir hastaneleri geliyor.

Yurdun hemen dört bir yanında inşa edilen ve inşaatı devam eden hastaneler, vatandaşa adeta nefes oluyor.

Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği hastanelerden biri de Trabzon'da yükseliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkaracak

900 nitelikli yatak kapasitesine sahip olacak ve yatak sayısı bin 461’e kadar artırılabilir şekilde tasarlanan hastane, kentteki yoğun bakım kapasitesini de iki katına çıkartacak.

283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

Yüzde 30'luk kısmı tamamlandı

Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

4 bin 300 fore kazığın kullanıldığı şehir hastanesi, depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak.

2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan hastanenin, şu an fiziki olarak yüzde 30’luk kısmı tamamlandı.

"Mart ayı içerisinde tüm kaba inşaatı bitmiş olacak"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastanenin yapım sürecinin hızlı bir şekilde sürdüğünü bu yıl mart ayı içerisinde tüm kaba inşaatı biteceğini söyledi.

Usta, “Şehir hastanesi yapım süreci hızla devam ediyor. Özellikle 2024 yılında ayrılmış olan bütçe ile tamamlanacağı sinyallerini devletimiz de vermiş oldu. İnşallah 2025 Şubat ayına kadar inşaatın biteceğini ümit ediyoruz. Şu anda yüzde 30 civarında yapım imalat görülüyor. İnşallah mart ayı içerisinde tüm kaba inşaatı bitmiş olarak görmüş olacağız. Ondan sonra diğer imalatlara girilecek ve inşallah herkesin güzelliklerle anacağı güzel bir tesis ve hizmet mekânı halkımızın hizmetine sunulmuş olacak.” dedi.

"Binanın neyi karşılayacağı şeklinde planlamalar yapılacak"

Hastanenin tamamlanmasının ardından ildeki mevcut hastanelerin taşınmasıyla ilgili planlama yapılacağını ifade eden Usta, “Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Öncelikle binanın neyi karşılayacağı ne kadar karşılayacağı hangi hizmetleri vereceği şeklinde planlamalar yapılacak. Ondan sonraki süreçte de diğer çalışmalara başlanacak.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)