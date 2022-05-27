Trabzon'da 10 yıldır idrar yapamayan hasta tedavi edildi

10 yıldır idrar yapamayan hasta Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde, Sakral Nöromodülasyon (SNM) yöntemi ile tedavi edildi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 10 yıldır idrar yapamayan 26 yaşındaki kadın hasta Sakral Nöromodülasyon (SNM) yöntemi ile tedavi edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersagun Karagüzel ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Önem tarafından Trabzon’da ilk defa Sakral Nöromodülasyon yöntemi bir hastada uygulandı.

"Artık idrarını yapabiliyor"

Prof. Dr. Ersagun Karagüzel İHA'ya yaptığı açıklamada, 10 yıldır idrar yapamama şikayeti olan 26 yaşındaki kadın hastanın kendilerine başvurduğunu söyledi. Karagüzel, "Hasta bu sürede, düzensiz olarak ara ara idrarını boşaltma amaçlı kendi kendine sonda yöntemini kullanarak mesanesini boşaltıyormuş. Hastaya Sakral Nöromodülasyon yöntemi uygulandı. Hasta, ameliyat sonrası birinci günde taburcu edildi. Yapılan kontrollerde, hastanın kendi kendine idrarını yapabildiği ve idrar yapma sonrası mesanesinde artık idrar kalmadığı tespit edildi." dedi.