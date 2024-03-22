Trabzon'da 83 yaşındaki kadından 10 kiloluk tümör çıkarıldı Karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı kadının karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.

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DHA

Trabzon'da ilginç bir ameliyat gerçekleştirildi.

Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı çeken 83 yaşındaki Havva Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu.

Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 4 çocuk annesi Kara’nın karnında kitle olduğu belirlendi.

30 santimetrelik tümör çıktı

Ameliyata alınan Kara’nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör olduğu tespit edilen kitle çıkartıldı.

Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.

"Yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi"

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, “Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu. Çekilen MR görüntüsünde sol overden kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 30x30 santim ebatlarında gizli kitle tespit edildi. Hastanın ameliyatına karar verildi. Anestezi uzmanları tarafından hastanın yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi. Anestezi doktorumuz Atakan Aşkın Bey sağ olsun, hastayı başarılı bir şekilde uyuttu. Yaptığımız operasyonla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamız sağlığına kavuşmuş oldu.” ifadelerini kullandı.

Hasta yakınları da başarılı operasyonu gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)