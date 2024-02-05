Trabzon'da sağlık turizmi etkisini gösterdi: 3 yılda 135 bin kişi şifa buldu Uluslararası hasta birimlerinin devreye alındığı kamu ve özel hastanelerde tedavi gören yabancıların sayısı, artmaya devam ediyor.

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DHA

Türkiye sağlık alanında dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakmaya devam ediyor.

Bunun en güzel örnekleri arasında ise Trabzon'da etkisini artıran sağlık turizmi gösterilebilir.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden özellikle yaz mevsiminde gelen turistler ile 1 milyar doları aşan döviz geliri elde eden Trabzon'da, sağlık turizmi de gün geçtikçe değer kazanıyor.

Uluslararası hasta birimlerinin devreye alındığı kamu ve özel hastanelerde yabancı dil bilen uzman personelin refakat ettiği bölümlere başvuran yabancı hastalar, kolayca tedavi olabiliyor.

Sağlık turizminin etkisi rakamlara yansıyor

Doğu Karadeniz'in sağlık başkenti Trabzon'da, başta Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere direkt uçak seferlerinin başlaması ile yabancı hasta sayısında artış yaşanıyor.

Kente gelen hastalar en çok nöroloji, üroloji ve genel cerrahi polikliniklerine başvuruyor. Trabzon'da sağlık turizmi sektöründeki kâr payının artırılması için yürütülen çalışma ve uygulamaların meyveleri rakamlara da yansıyor.

2021'de 30 bini aşkın yabancının tedavi edildiği kentte, 2022'de 40 bin, 2023'te 65 bin yabancı, sağlık turizmi hizmetlerinden faydalandı.

Hedef: 80 bin turist

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Sağlık turizmi ile ilgili ilimizde artan bir trendimiz var. Sağlık turizmi sektörü, ülkemizin ihtiyacı olan bir sektör. Biz bununla alakalı üzerimize düşeni, payımızı artırarak yapmaya gayret ediyoruz. 2022 yılında sağlık turizmi ile alakalı 40 bin turist gelmişken; bu sayı geçtiğimiz yıl 65 binlere dayandı. 2024 yılı için hedefimiz de sağlık hizmetinden faydalanacak turist sayısını 80 bine çıkarabilmek.

İlimize ulaşım olanakları arttıkça, sağlık turizmi için buraya gelen turistle kalite görülüyor ve diğer şehirlerden, ülkelerden bir eksiğimiz olmadığı anlaşılıyor. Böylece ilimiz tercih edilebilir bir hale geliyor. Bu nedenle ortaya çıkan tablo, hedefimizin çok kolayca gerçek olacağını gösteriyor." dedi.

"Kliniklerimiz sağlık turizmine katkı sağlıyor"

Kente gelen yabancı hastalara rahat ve konforlu tedavi hizmeti sunulduğunu kaydeden Usta, "İlimize özellikle; Gürcistan başta olmak üzere Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kuveyt, Arabistan ve Almanya'dan gelen yabancılar oluyor. Yabancılar, ilimizdeki sağlık hizmetlerinden oldukça rahat ve konforlu bir şekilde yararlanabiliyor. Trabzon'da rehabilitasyon alanı da oldukça güçlü.

Onun dışında özellikli hizmetlerimizin olduğu sahalarımız var. Tüp bebekten, suda doğuma ve inme merkezlerine varıncaya kadar. Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi gibi hizmet çıtamızın yüksek olduğu tesislerimiz var. Özel hastanelerimiz başta olmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültemiz ve kamu hastanelerimiz ile özel kliniklerimiz de sağlık turizmi hizmetine katkı sağlamış oluyorlar." diye konuştu.

"Trabzon'a gelen yabancılar, aldıkları sağlık hizmeti doğrultusunda memnun bir şekilde ayrılıyor"

Yabancıların en çok nöroloji polikliniğine başvurduğunu aktaran Usta, "Sağlık turizmi için ilimizi tercih eden yabancıların tedavi tercihlerinin rakamlarına baktığımızda; daha çok nöroloji, üroloji, kadın doğum ve genel cerrahi polikliniklerinde yoğunluk görmekteyiz. Trabzon'a gelen yabancılar, aldıkları sağlık hizmeti doğrultusunda memnun bir şekilde ilimizden ayrılıyor.

Bu konuyla alakalı ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanmak üzere şehrimize gelen turistlerin memnuniyetlerini ölçmek üzere 6 dilde bir anket çalışması da yürütüyoruz. Doğrudan elde edilen sonuçlara da baktığımız zaman gittikçe artan bir memnuniyeti yakalamış durumdayız." dedi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)