Trabzon'da tümör nedeniyle su bile yutamıyordu: Sağlığına kavuştu

Trabzon'da ağzındaki tümör nedeniyle su bile yutamayan hasta, doktorların yoğun uğraşları sonucu ameliyatla sağlığına kavuştu.

Altı ay önce başlayıp iyileşmeyen 65 yaşındaki Mahmut Burhan’ın ağız içi yarası, dudaklarına doğru yayılıp yemek yiyip yutmasına engel olunca hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne başvurdu.

Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından yapılan tetkiklerde, kitlenin kötü huylu olduğu, boyundaki lenf bezlerine de sıçradığı tespit edilen hastaya operasyon yapılması planlandı.

Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Bahanur Çekiç tarafından değerlendirilen ve ameliyathaneye alınan hastaya, KBB Kliniği Çobanoğlu ve ekibince tüm hastalıklı dokuların çıkarılması ve boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi için operasyon gerçekleştirildi.

Estetik operasyon da yapıldı

Aynı ameliyat seansı içinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Uraloğlu tarafından da kozmetik açıdan ağız ve dudak görünümü düzeltilen hasta, kısa zamanda toparlanarak yemek yemeye ve taburcu olmaya hazır hale geldi.

"Kanserlerin yüzde 9'u ağız kısmında oluşuyor"

Operasyon ile ilgili bilgi veren Çobanoğlu, baş-boyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu oluşturduğunu ifade ederek, "Baş boyun kanserleri dediğimizde; dudak, dil, ağız tabanı, damak, yanak iç kısmı, geniz bölgesi ve gırtlak kanserleri bu gruba girer. Bu hastaların tedavilerindeki en önemli nokta, tedavi planlanırken dikkatli bir ekip çalışması ile hastalığın evresine uygun tedaviyi belirlemek ve hasta için en uygun yaklaşımı bulmaktır." dedi.

"Artık yemek yiyebiliyorum"

İHA'nın haberine göre, ameliyat sonrası artık yemek yemeye başladığını belirten Mahmut Burhan da "Önceleri çok önemsemedim ancak yara dudaklarıma geldikten sonra özellikle mayıs ayından sonra ciddi şekilde kilo vermeye başladım. Hastaneye başvuru yaptığım günden şu ana kadar benimle ilgilenen tüm personele teşekkür ederim. Şu an gayet iyiyim ve çok şükür yemek yemeye de başladım." şeklinde konuştu.