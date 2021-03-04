Travmaları iyileştiren güç: Somatik Deneyimleme nedir?

Travma sonrası stres bozukluğuna yönelik bir tedavi yöntemi olan Somatik Deneyimleme, içsel duygularını ve hislerini fark edebilmeyi sağlamanın bir yoludur.

Yaşanılan olumsuz hayat deneyimlerine yönelik verilen ve psikolojik bir tepki olan travma, eğer müdahale edilmez ise bireyin psikolojik iyilik hâlini, sosyal uyumunu ve günlük yaşantısını önemli ölçüde bozmaktadır.

Travmaya yönelik çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

Bunlardan biri de Levine tarafından geliştirilen somatik deneyimleme yöntemidir. Dr. Levine, fazlaca satan Kaplanı Uyandırmak: Travmayı İyileştirmek adlı kitabın yazarıdır.

Kaplanı Uyandırmak kitabını okuyanlar, Somatik deneyimleme nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki travma sonrası stres bozukluğunu iyileştiren bir güç olan Somatik deneyimleme nedir?

SOMATİK DENEYİMLEME NEDİR?

Somatik deneyimleme genel olarak travma üzerine odaklanır. Ve travmada bilinenin aksine olan olay üzerinde çok fazla durulması yerine o andaki ve sonrasında gelişen tepkiler önemlidir.

Yani travmanın kökeni travmatik olayın kendisi değil sinir sisteminin bu olaya verdiği tepkidir.

Seanslar, travmatik hafızanın taşıyıcıları olarak görülen içsel fizyolojik hisler hakkında farkındalık yaratmaya odaklanır.

Hastalar gövde farkındalığı ve gevşeme teknikleriyle kendi uyarılmalarını izlemeyi öğrenirler.

Diğer terapi yöntemleri, kalıcı strese neden olan travmatik olayla doğrudan yüzleşirken, somatik deneyimleme olaya dolaylı olarak yaklaşarak insanların kendi bedenlerinde çaresizlik gibi stresli duyguların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

TRAVMA VE SOMATİK DENEYİM

Travma beklenmedik şekilde ortaya çıkan, kişinin fiziksel ya da duygusal bütünlüğünü bozan olaylara verilen isimdir.

Çocukluk çağında yaşanan bir ihmal, trafikte karışılan bir kaza, bir yakının kaybı vb. Kısaca, doğrudan ya da dolaylı olarak bedensel veya duygusal bütünlüğü tehdit eden tüm olaylar travma olarak değerlendirilebilir.

Sinir sistemi kaldıramayacağı kadar ağır bir yükle karşılaştığında (travma) donma tepkisi gösterir. Yani yukarıda belirtilen o salınımı yapamadığında enerji sistemden çıkamaz ve orada kalır. Bu durum sistemin sağlıklı çalışmamasına engel olur.

Tehlike tamamen geçmiş olsa bile travmatik etkiyle kalp çarpıntısı, terleme, mide ve bağırsak sorunları, tetikte olma gibi sorunlar devam ederken; korku, endişe, panik, suçluluk, çaresizlik gibi duygularda bu semptomlara eşlik eder.

Somatik deneyimleme Psiko-Biyolojik temelli bir yaklaşımdır. Travmatik yaşantılar sonucunda sinir sistemlerinde gerilimler birikir. Somatik deneyimleme; yaşamı tehdit edici bu gerilimlerin boşaltılmasını sağlar.

SOMATİK DENEYİMLEME YÖNTEMLERİ

Somatik Deneyimleme ile kendimizi, vücudumuzu tanırız. Nasıl hissediyorum, niye böyle hissediyorum, vücudumda neler oluyor? Eğer siz kendinizi tanırsanız, nasıl sakinleşeceğinizi ve güvende hissedeceğinizi bilirseniz olaylardan etkilenme oranınızda o denli azalır.

- Sizi tedirgin eden, kaygılı ve mutsuz hissettiren ortamlardan uzaklaşın. Kendinize bir güven alanı yaratın.

- Günlük egzersiz ve meditasyon yapın.

- Doğru nefes almayı öğrenin ve nefes teknikleriyle ruhunuzu iyileştirin.

- Çıplak ayakla topraka basın. Negatif enerjinizi dışarı bırakın.

- Travmalarınızdan kaçmak yerine kabullenin.

- Düzenli aralıklarla masaj yaptırın.