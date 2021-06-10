Tropikler ailesinden: Tarçın elması (Graviola) nedir, faydaları neler?

Tropik meyveler arasında en popüler olma yolunda ilerleyen tarçın elmasının faydaları nelerdir merak ediliyor. İşte kansere şifa olarak bilinen tarçın elması hakkında bilgiler..

Tropik meyvelerin son favorilerinden olan Graviola, ülkemizde tarçın elması olarak biliniyor. Özellikle kanser hastalarına tüketimi önerilen tarçın elmasına rağbet artarken, faydaları da sıklıkla araştırılıyor.

Graviola, soursop gibi değişik adlarla bilinen tarçın elması, Amerika’nın tropik bölgelerine özgü bir ağaç türü olan Annona muricata’nın meyvesidir. Bu dikenli yeşil meyve, kremsi bir doku ve güçlü bir lezzete sahip olduğundan, genellikle ananas veya çilek ile karşılaştırılır.

Peki Graviola, yani tarçın elmasının faydaları nelerdir? Tarçın elması nasıl tüketilir? İşte detaylar..

GRAVİOLA NEDİR?

Guyabano, annona muricata ve griviola isimlerle yurt dışında popüler olan tarçın elması tropik iklimlerde yetişen ve vitamin mineraller bakımından oldukça zengin olan bir besindir.

Ana vatanı Amerika ve Karayipler olan meyvenin ağacı yaprak dökmez. Tat olarak ananas ve elmaya benzer. İlk olgunlaşma evresinde asitli bir madde içerir. Bu yüzden tamamen olgunlaşınca tüketilmesi tavsiye edilir.

İç kısmı bol etlidir. Bu et kısmında yüksek miktarda lif vardır. Kullanım alanları meyve suyu ve dondurmadır. Çiğ olarak da yenilebilen meyve olgunlaşma evresini hızla tamamlaması ve içindeki asidi bir nebze atması için dalından toplanıp gölgeli bir alanda tamamlanması beklenir

. Dış kabuğunda sert dikenler olan bu meyve genellikle suyu çıkartılarak tüketilir. Bunun haricinde reçel, marmelat ve tatlılarda kullanılır.

Sıvı oranı yüksek olan meyve sıralamasında ilk beşe giren tarçın elması yüksek miktarda C, B1 ve B2 gibi vitaminlerin yanı sıra magnezyum, potasyum ve demir bakımından zengindir.

TARÇIN ELMASININ FAYDALARI

Yapılan araştırmalarda bu meyvenin kanser ilaçlarından bin kat daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Kemoterapi sırasında hastaların yüzde 80'inde sağlıklı hücrelerde yok olmaya başlar. Bu da hastada saç dökülmesine, zayıf bağışıklığa, kilo kaybına ve mide bulantısına neden olur. Ancak yapılan araştırmalarda her gün tarçın elması suyunu tüketen hastanın bu etkileri yaşamadığını aynı zamanda daha çabuk iyileştiği gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise tarçın elmasında yüksek miktarda antikorların bulunmasıdır.

Tarçın elmasının diğer faydaları ise şöyle sıralanabilir:

A, C ve E vitamini açısından oldukça zengin olan tarçın elması bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ilaç niteliğinde bir meyvedir.

Vitamin ve mineral ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan graviola sayesinde; bu meyveyi tüketenler daha sağlıklı bir bünyeye sahip olur.

Vücuda yayılan enfeksiyonu kısa sürede temizlemek ve vücudu rahatlatmak için tarçın elması tüketilmesi önerilir.

Solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu söz konusu olduğunda, oldukça başarılı sonuçlar veren tarçın elması düzenli şekilde tüketilmesi önerilen faydalı besinlerden biridir.

Gün içinde ölçülü tüketilen tarçın elması sayesinde, kendinizi daha dinamik hissedebilirsiniz. Günün yorgunluğunu gidermek için tarçın elması çayı içebilirsiniz.

Mide problemleri yaşayan kişilerin tarçın elmasından faydalanması önerilir. Çünkü bu meyvenin kabuklarından elde edilen çay; mide asitlerini dengeleyerek yanma ve ekşime gibi durumları önler.

Graviola meyvesi yüksek oranda antioksidan maddeler içerir. Bu özelliği sayesinde göz sağlığını korur ve hücreleri yeniler.

TARÇIN ELMASI NASIL YENİR?

Meyvenin eti, smoothie gibi içeceklere eklenebilir, çaya dönüşebilir veya pişmiş yiyecekleri tatlandırmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Ancak, doğal olarak güçlü bir tada sahip olduğu için, tarçın elması en çok çiğ olarak tüketilir.

Meyveyi seçerken yumuşak olanları tercih edin veya yemeden önce birkaç gün olgunlaşmasını bekleyin. Daha sonra uzunlamasına kesip, kabuktan eti dışarı çıkarın ve keyifle yiyin.