Tükürük bezlerinde ortaya çıkan 10 bilinmeyen hastalık

Genellikle şişene kadar fark edilmeyen tükürük bezlerinde viral enfeksiyonlardan çeşitli tümörlere varana kadar birçok farklı sağlık sorunu gelişebiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 10 hastalık...

Tükürük bezleri ağız boşluğunda bulunan salgı üreten bezlerdir. Tükürük bezleri arasında daha küçük ve daha büyük olanlar vardır. Büyük bezler kulak memesinin altında, çenenin altında ve dilin altındadır. Küçük bezler ağız boşluğu boyunca dağılmıştır.

Tükürük bezlerinin varlığı önemlidir çünkü sindirim için gerekli olan, aynı zamanda koruma sağlayan ve temiz tutan tükürüğü üretirler. Tükürük bezleri, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.

Tükürük bezleri ağız boşluğunda çeşitli sindirim enzimleri salgılayarak sindirim sürecini başlatır. Enzimler arasında örneğin amilaz karbonhidratları, lipaz yağları, müsin ise ağız boşluğunu nemlendirir.

Birinci çift kulak çevresinde (parotis), ikinci çift çene altında (submandibular bez) ve üçüncü çift dil altında (dil altı bezi) olmak üzere toplam 3 çift büyük tükürük bezi vardır. Bu bezlerin en büyüğü parotis bezidir. Tüm bunlara ek olarak farenks duvarında dağınık halde görülebilen küçük tükürük bezleri de vardır.

Tükürük bezleri genellikle şişenene kadar fark edilmeden görevlerini yaparlar. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu durumunda gergin ve ağrılı hale gelirler. Daha sonra muhtemelen bakteriyel veya viral enfeksiyon, litiyazis veya tümörlerin yeri olurlar.

İşte en yaygın tükürük bezi hastalıkları ve dikkat edilmesi gereken belirtiler.

Xerostomia (ağız kuruluğu)

Ağız kuruluğu, tükürük bezi enfeksiyonları için bir risk faktörüdür. Yetersiz sıvı alımı, ağızdan nefes alma, stres veya anksiyeteden kaynaklanabilir. Tükürük bezlerinin bu anormalliği, yetişkinlerde daha yaygındır. Bunlar dışında bazı durumlar da ağız kuruluğuna yol açabilir.

HIV veya kemoterapi, radyoterapi veya radyoaktif iyot tedavileri (örneğin tiroid kanseri tedavisi için) gibi bir enfeksiyon tükürük akışını azaltabilir.

Sialadenit (glandüler enfeksiyonlar)

Sialadenit, genellikle bir taş veya glandüler hiposekresyonun (çok düşük bir tükürük akışı) neden olduğu tükürük bezinin bir grup bakteriyel enfeksiyonudur. Genellikle tükürük parankiminin (salgı dokusunu oluşturan hücreler) iltihaplanmasına neden olurlar.

En sık görülen belirtiler bezin şişmesiyle ilgili olan ağrı ve aşırı duyarlılıktır. Enfeksiyon en sık parotis bezini etkiler ve genellikle ağız kuruluğu olan, kronik bir hastalığı olan veya ağıza radyasyon tedavisi veya tiroid kanseri için radyoaktif iyot tedavisi görmüş kişilerde görülür. Anoreksiyalı insanlar da bu enfeksiyona duyarlıdır.

Bununla birlikte, tükürük bezi taşının neden olduğu glandüler enfeksiyonlar ile üçüncü bir nedenden (sialodohitit) kaynaklananlar arasında fark vardır. Her durumda, tedavi edilmemiş bir enfeksiyon, tükürük bezlerinin kesilmesi ve boşaltılması gereken apselere dönüşebilir.

Juvenil rekürren parotit

Tükürük bezlerinin iltihabı submandibuler beze ulaştığında, buna submandibulit denir. Parotis bezine ulaştığında, parotit denir.

Juvenil rekürren parotit, çocukları ve ergenleri etkileyen özel bir parotit şeklidir. Bunlar bir veya her iki parotis bezinin tekrarlanan bakteriyel enfeksiyonlarıdır. Risk, uzun vadede parankimin tahrip olmasıdır.

Bu durum nadirdir ve nedeni henüz bilinmemektedir. Belirtiler genellikle yaşla birlikte kaybolur. Bu nedenle her seferinde antibiyotik tedavisi gerekmez.

Mukosel (mukoid kist)

Kazara ısırma gibi alt dudak travması, tükürük bezlerinden birine zarar verebilir ve tükürüğün tahliyesini engelleyebilir. Engellenen tükürük akışı daha sonra bir mukoid kist oluşturabilir.

Bez şişer ve küçük, yumuşak, mavimsi görünümlü bir nodül (bir mukosel) oluşturur. Bu mukus dolu boşluklar birkaç hafta ila aylar içinde kendiliğinden kaybolur. Kendi kendine geçmeyen bir mukosel ameliyatla çıkarılabilir.

Durum tehlikeli değildir, ancak rahatsızlık verebilir.

İyi huylu tümörler

Farklı tükürük bezlerini etkileyen tümörler, bezin genişliğine bağlı olarak değişir. Genel olarak, daha büyük bezler iyi huylu tümörlerden daha sık etkilenir. Tükürük bezlerinin en büyüğü olan parotidi etkileyen tümörlerin yüzde 80'i iyi huyludur. İzole, hareketli, ağrısız ve yavaş büyüyen nodül şeklindedirler.

Submandibuler bezin tümörleri daha nadirdir, ancak her iki tümörden biri iyi huyludur. Öte yandan, dil altı bezi tümörlere daha az eğilimlidir. Küçük tükürük bezlerinde ise tümörler nadirdir, ancak sıklıkla kötü huyludur.

Tükürük bezlerinin en sık görülen benign tümörü pleomorfik adenomdur. Kötü huylu bir tümöre ilerleyebilir, ancak ortaya çıkmasından 15 ila 20 yıl sonra dönüşüm gerçekleşir.

İyi huylu bir tümör genellikle ağrısızdır ve sadece bir tükürük bezini etkiler. Kötü huylu veya iyi huylu tümörler genellikle ameliyatla çıkarılabilir.

Tükürük bezi kanserleri

Tükürük bezlerinin kötü huylu tümörleri, genellikle bitişik dokuya yapışkan ve sert bir kütle şeklinde kendini gösterir. Uzun bir süre boyunca şişmiş lenf düğümleri genellikle kanserli bir hastalığı düşündürür.

Bir tükürük bezi tümörü, parotis bezinden ve submandibuler bezin yanından geçerken fasiyal sinirin felce neden olabilir.

Tükürük bezlerinin farklı kanserli tümörleri vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

- Mukoepidermoid karsinom, tükürük bezlerinin en sık görülen kanseridir. Genellikle parotis bezini, daha nadiren submandibuler bezi veya damağın ikincil tükürük bezini etkiler.

- Adenoid kistik karsinom, malign tükürük bezi tümörünün en sık görülen ikinci tipidir. Genellikle ağız ve dudaklardaki tükürük bezlerini etkiler ve parotis bezlerinden geçen fasiyal sinire yayılabilir.

İyi huylu bir tümör genellikle fasiyal siniri istila etmezken, kötü huylu bir tümör bu siniri etkiler. Sinir uyarıları kesintiye uğrar ve bu durum yüz felcine neden olur.

Farklı tükürük bezi tümörleri de vardır, ancak çok daha nadirdir. Tedavi, hücrelerin hastalık tarafından istila edilmesine bağlı olarak değişir.

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu kronik otoimmün bir hastalıktır. Tükürük bezlerinin kendi hastalığı değildir, ancak tükürük bezlerine önemli ölçüde zarar verir. Antikorlar, mukoza zarındaki bezlere karşı üretilir ve onlara zarar vererek ağız ve göz kuruluğuna yol açar.

Esas olarak 40 yaşın üzerindeki kadınları etkileyen bu sendrom, tükürük bezlerinin kronik iltihabı ile kendini gösterir ve bu da bezlerin daha kötü çalışmasına ve daha az tükürük üretmesine neden olur.

Tükürük bezi taşları

Tükürük bezi taşları, bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından en sık karşılaşılan tükürük bezi hastalıklarından biridir.

Submandibuler ve daha nadiren parotis bezlerinden birinin tükürük kanallarında taşlar oluşabilir. Kanalın çıkışının dilin altında olması ve submandibuler kanalın yerçekimine karşı çıkması, tükürüğü dışarı çıkarmak için basıncın daha büyük olması gerekir.

Taş, tükürük akışını engelleyerek kanalda birikmesine neden olur ve özellikle tükürük akışı hızlandığında yemekler sırasında ağrı ve şişmeye neden olur. Sorun genellikle yarım saat ila üç saat arasında kendiliğinden çözülür.

Tedavi edilmeyen tükürük taşları enfeksiyon ve apseye ilerleyebilir. Bu nedenle normalden çok daha fazla su içmeniz, etkilenen beze masaj yapmanız, sıcak kompresler uygulamanız ve tükürük akışını tetiklemeniz önerilir. Artan tükürük akışı, taş küçükse geçmesini sağlayabilir.

Tükürük taşları kendi başlarına gitmezse, bir diş hekimi kanalın her iki tarafını sıkıştırarak taşı ortadan kaldırabilir. Kanalın daralması enfeksiyon, iltihaplı hastalıklar veya postoperatif olarak da ortaya çıkabilir.

Siyalit

Daha az bilinen siyalit, yemekler sırasında, kaşıntı eşliğinde tat veya koku alma uyarımı sırasında tükürük bezinin şişmesi ile kendini gösterir. Bununla birlikte, bu hastalığın nedenleri bilinmemektedir.

Antibiyotik tedavisi, kortikosteroidler, antispazmodikler, antialerjik ve benzodiazepini birleştiren iki haftalık bir tedavi reçete edilir. Daha sonra hastaya daha uzun vadede ilaçlar verilir.

Viral enfeksiyonlar ve kabakulak

Birçok virüs tükürük bezlerine, özellikle parotis bezlerine ulaşabilir. En iyi bilineni kabakulaktır ve tükürük yoluyla kolayca bulaşır.

Kabakulak kulak ve boğaz ağrısı, ateş ve şiddetli yorgunluk ile kendini gösterir. Parotidler aynı anda her iki tarafta da şiştiği için teşhis son derece kolaydır. Her iki tükürük bezini aynı anda etkileyen tek hastalıktır.

Genellikle çocuklarda hafif olan viral enfeksiyon, yetişkinlikte ve hamile kadınlarda komplikasyonlara yol açabilir. Menenjit, işitme kaybı, pankreas iltihabı, testislerde kısırlığa yol açabilecek hasar bırakabilir.