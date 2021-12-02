Tüm koronavirüs varyantları ve özellikleri

Salgının başlangıcından bu yana koronavirüs çeşitli mutasyonlara uğradı ve 5'i endişe varyantı olmak üzere birçok yeni tür ortaya çıktı. İşte şimdiye kadar bilinen tüm varyantlar ve özellikleri.

Varyant, enfeksiyona neden olan belirli bir virüste tanımlanmış, enfeksiyon ve/veya bulaşma için daha büyük bir kapasiteye ve ayrıca bağışıklık sisteminin etkisine karşı daha büyük bir dirence sahip olabilen veya bu durumların tam tersi özelliklere sahip olabilen genetik değişiklikleri belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Varyantlar tarafından ortaya çıkan enfeksiyonun belirtileri, orijinal koronavirüsün enfeksiyonuyla benzerdir ve bazı durumlarda kuru ve inatçı bir öksürük, aşırı yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve ishal olabilir. Buna rağmen, bazıları ciddi enfeksiyonlarla ilişkili olduğundan varyantın tanımlanması önemlidir ve belirtilerin başlamasından sonra zaman kaybetmeden tedaviye başlanması esastır.

Genel olarak şimdiye kadar bilinen şey, koronavirüs varyantlarının aslında virüsün yüzeyinde bulunan S proteinindeki mutasyonların varlığı nedeniyle bulaşması ve enfeksiyona neden olmasının daha kolay olduğudur. Bununla birlikte, bu varyantların davranışlarını ve vücut üzerindeki etkilerini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

ENDİŞE VARYANTLARI

Endişe verici varyantlar, kolayca yayılıyor gibi görünen, alınan kontrol ve önleme tedbirlerine daha dirençli olan ve yüzeyinde mevcut olan insan hücrelerine tutunmasını sağlayan S proteinindeki mutasyonlar nedeniyle ciddi enfeksiyonlara neden olma potansiyeli en yüksek olanlardır.

Bu kategoride 5 çeşit bulunmaktadır:

Delta (B.1.617.2 / AY.1 / AY.2)

Çıkış Konumu: Hindistan

Özellikleri: Daha fazla bulaşma kapasitesi + bağışıklık sisteminin hareketini engelleyerek enfeksiyon riskini artırabilme.

Alfa (B.1.1.7)

Çıkış Konumu: Birleşik Krallık

Özellikleri: Daha fazla bulaşma kapasitesi + insan hücrelerine daha güçlü bağlanabilme, bağışıklık sisteminin etkisini engelleme ve enfeksiyon riskini artırma.

Beta (B.1.351 / B.1.351.2 / B.1.351.3)

Çıkış Konumu: Güney Afrika

Özellikleri: Daha yüksek bulaşma kapasitesi + antikorların etkisini azaltarak tedaviyi ve iyileşmeyi zorlaştırma.

Gama (P.1 / P.1.1 / P.1.2)

Çıkış Konumu: Brezilya

Özellikleri: Daha fazla bulaşma kapasitesi + dolaşan antikorların aktivitesini yok etme ve antikorlardan kaçma, enfeksiyon riskini artırma yeteneği.

Omicron (B.1.1.529)

Çıkış Konumu: Güney Afrika başta olmak üzere birçok ülke

Özellikleri: Bu varyant halen araştırılmaktadır, bu nedenle daha bulaşıcı olup olmadığı veya daha ciddi enfeksiyon vakalarına neden olup olmadığı bilinmemektedir.

İLGİ VARYANTLARI

İlgilenilen varyantlar, aynı zamanda tanımlanmış ancak henüz ilgili varyantlarla aynı bulaşma kolaylığını veya ciddiyetini sunmadığı görülen varyantlardır. Bu kategoride aşağıdaki varyantlar mevcuttur:

Lambda varyantı (C.37): İlk olarak Peru'da tanımlanmıştır;

Mu varyantı (B.1.6621): İlk olarak Kolombiya'da tanımlanmıştır;

Tüm varyantlar sürekli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir ve toplum için risklerine göre güncel olarak sınıflandırılmaktadır.

İZLEMEDEKİ VARYANTLAR

İzlenen varyantlar, gelecekte risk oluşturabilecek genetik değişikliklere sahip olanlardır, bu nedenle özellikleri ve epidemiyolojik etkileri halen araştırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından şimdiye kadar dikkate alınan izleme varyantları şunlardır:

Varyant AZ.5: Birkaç ülkede tanımlanmıştır.

Varyant C.1.2: Güney Afrika'da tanımlanmıştır.

Varyant B.1525: Birkaç ülkede tanımlanmıştır.

Varyant B.1526: İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlanmıştır.

Varyant B.1617.1 / B1.620 / B.1621: İlk olarak Hindistan'da tanımlanmıştır.

Varyant B.1.630: İlk olarak Dominik Cumhuriyeti'nde tanımlanmıştır.

Varyant B.1.640: ilk olarak Kongo Cumhuriyeti'nde tanımlanmıştır.

İzlemedeki değişkenler sürekli olarak incelenmektedir, bu nedenle sınıflandırmaları zaman içinde değişebilir.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Şimdiye kadar varyantlar arasında belirtiler açısından herhangi bir farklılık tanımlanmamıştır, bu nedenle enfeksiyondan sorumlu varyant tipini belirlemenin tek yolu, her varyantın özelliği olan mutasyonları tanımlayan moleküler laboratuvar incelemesidir.

Varyant enfeksiyon belirtileri orijinal koronavirüs enfeksiyonu ile aynı kalır, bunlar:

- Kalıcı kuru öksürük,

- Aşırı yorgunluk,

- 38º C'den yüksek ateş,

- Kas ağrısı,

- Baş ağrısı,

- Boğaz ağrısı,

- Tat ve/veya koku kaybı,

- İshal, bazı durumlarda,

- Mide bulantısı ya da kusma,

- En şiddetli vakalarda nefes almada zorluk.

Varyantın tanımlanması epidemiyoloji için önemlidir, çünkü bölgede en çok dolaşan virüsün özelliklerini bilerek, virüs tanımlaması, görülme oranı, enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü için enfeksiyon sayısını azaltacak daha etkili önlemler oluşturmak mümkündür. Aynı belirtileri üretmelerine rağmen, Alfa ve Delta varyantları daha ciddi enfeksiyonlar ve ölümle ilişkilendirilmiştir.

AŞILAR VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bugüne kadar, mevcut tüm aşılar dolaşımdaki varyantlara (Omicron varyantı üzerindeki etkiler henüz bilinmemektedir) karşı etkilidir, aşı uygulamasının bağışıklık tepkisini etkili bir şekilde uyarabildiği, virüsün bulaşmasını ve enfeksiyon oranını azalttığı kanıtlanmıştır. Ancak bu varyantlara karşı bağışıklığın süresini ve virüsün olası yeni mutasyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeni çalışmalar yapılıyor.

Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliğini değerlendirmek için İngiltere'de yapılan bir çalışmada, aşının sağladığı bağışıklığın 90 gün sonra yüzde 92'den yüzde 78'e düştüğü bulunmuştur.

Bu azalmalar normal kabul ediliyor ve aşılar, koronavirüse karşı hala büyük aktivite gösterdikleri için hastalığın gelişmesini önlemek için şiddetle tavsiye edilmeye devam ediyor. Türkiye de dahil bazı ülkelerde, Delta varyantına karşı daha fazla koruma sağlamak amacıyla, daha zayıf bağışıklık sistemi olan kişilere aşının üçüncü dozu uygulanıyor.

AYNI ANDA İKİ VARYANT OLMASI MÜMKÜN MÜ?

Son derece nadir bir durum olarak kabul edilse de aynı anda iki koronavirüs varyantı ile enfekte olmak mümkündür. Şimdiye kadar, Brezilya ve Belçika'da birkaç vaka kaydedilmiştir. Raporlara göre, iki varyant tarafından enfeksiyon daha şiddetli belirtiler üretmiyor gibi görünüyor.