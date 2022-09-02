Tüm saç tipleri için 6 doğal saç maskesi

Tüm saç tipleri için 6 doğal saç maskesi

basit, yapması eğlenceli, ekonomik ve etkili: Ev yapımı sağlık ve güzellik maskeleriyle saçlarınızı parlak ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. İşte tüm saç tipleri için 6 doğal saç maskesi.

Herkes yumuşak, parlak ve hepsinden önemlisi sağlıklı saçlara sahip olmak ister. Ancak kuru, kırılgan ve cansız saç sorunları oldukça yaygındır.

Piyasadaki çeşitli ürünler arasında saçı kökten uca besleyen ve saçı yeniden canlandırmak için etkili birçok saç maskesi bulunmaktadır. Ancak saçı sağlıklı tutmak için sürekli bakım yapmak ve doğru ürünleri seçmek önemlidir.

Evde saçı besleyen ve parlaklık veren maskeler yapmak için kullanabileceğiniz doğal malzemeler olduğunu biliyor muydunuz? Her saç tipi için güçlendirici doğal maske vardır.

Güzellik ve saç bakımı için bu doğal maskeleri kendinize uygun olanı seçerek evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Ayçiçek yağı maskesi

Kuru saçlar için pürüzsüzleştirici, parlatıcı ve besleyici olan ayçiçeği maskesini yapmak oldukça kolay.

Üç yemek kaşığı ayçiçek yağı alın ve saçınıza dağıtın. 20 dakika etki etmesi için bekletin ve bol suyla durulayın.

Yumurta maskesi

Besleyici ve parlatıcı saç maskesidir.

2 tam yumurtayı 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Saça eşit olarak dağıtın ve 10 dakika bekletin. Derinlemesine durulayın ve hafif bir şampuanla yıkayın.

Bal maskesi

Bal maskesi, kuru saçlar için idealdir.

3 yemek kaşığı zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı balı iyice karıştırın. Saça dağıtın ve duş bonesiyle veya havuyla kapatın. En az 30 dakika bekletin, ardından yıkayın.

Muz ve avokado maskesi

Muz ve avokado maskesi besleyici bir maskedir ve ayda bir yapılması tavsiye edilir.

Karıştırıcıda olgun bir muz, olgun bir avokado ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını, ayıca isteğinize bağlı olarak lavanta veya portakal gibi iki damla esans yağını karıştırın.

Karışımı yıkanmış ve kuru saça uygulayın, 15-30 dakika bekletin. Tekrar yıkayın ve kurutun.

Elma sirkesi maskesi

Elma sirkesi maskesi, saç parlatma işlemidir.

1 su bardağı elma sirkesini iki su bardağı su ile iyice karıştırın ve bir sprey kabına koyun. Yıkanmış ve kurutulmuş saça püskürtün ve ardından durulayın.

Haftada bir defadan fazla yapmayın ve boyayı alıp götürme riski taşıdığından boyalı saçlar için uygun olmadığını unutmayın.

Meyve maskesi

Meyve maskesi, saçlara doğallığını geri kazandıran besleyici bir saç maskesidir.

Bir karıştırıcıda yarım muz, çeyrek avokado, çeyrek kavun, 1 yemek kaşığı buğday tohumu yağı ve 1 yemek kaşığı sade yoğurdu birleştirin ve iyice karıştırın.

Saça eşit olarak dağıtın ve 15 dakika bekletin. Derinlemesine durulayın ve hafif bir şampuanla yıkayın.