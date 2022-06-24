Tüm saç tipleri için onarıcı 6 doğal maske

Tüm saç tipleri için onarıcı 6 doğal maske

Yıpranmış saçlar için birçok ev yapımı saç maskesi vardır. Kırık uçlar, kuru saç ve donuk renk... İşte hasar görmüş saçları onarmak ve canlılık kazandırmak için en iyi ev yapımı maske tarifleri.

Hasar görmüş saçlarınızı yeniden canlandırmak mı istiyorsunuz? Zayıflamış saçlarınızı beslemek, nemlendirmek ve onarmak için mükemmel ev yapımı saç maskesi tarifleri var. Yumurta, bal ve zeytinyağı gibi sadece birkaç doğal malzemeyle ev yapımı saç maskeleri yapabilirsiniz.

Ev yapımı saç maskeleri, daha doğal bir saç bakımına geri dönmek isteyenler için harikadır. Bu kendin yap maske tariflerinde karmaşık bileşenler yoktur, sadece nemlendirici, besleyici ve yumuşatıcı özellikleriyle tanınan doğal ürünler vardır.

İşte tüm saç tipleri için 6 ev yapımı onarım maskesi.

Kuru saçlara karşı avokado maskesi

Avokado, saçı beslemek için mükemmeldir. Doğal olarak yağlıdır, saçı derinlemesine onarır ve nemlendirir.

Nasıl yapılır?

- Olgun bir avokado seçin.

- Avokado etini çıkarın ve bir kaseye koyun ve bir çatalla ezin.

- Bir yumurtanın sarısını avokadoya ekleyin ve pürüzsüz bir macun elde edilene kadar karıştırın.

- Ardından karışımı saçınıza (özellikle uçlarına) eşit şekilde uygulayın.

- Saçınıza masaj yapın ve havluya sarın.

- 15 dakika bekletin ve son olarak normal şekilde durulayın.

- Bunu birkaç hafta boyunca gerektiği kadar tekrarlayın.

Kırılgan saçları sütle onarın

Düzleştiriciler ve saç kurutma makineleri saçlarınızı kırılgan hale getirebilir. Çok kuru ve yıpranmış saçlar için bu ev yapımı maske sayesinde saçlarınız hızla yumuşaklığını ve parlaklığını geri kazanacak. Kırılgan saçlardan kurtulmak istiyorsanız, işte süt ve yumurta sarısı ile yapılan yumuşak saç garantili mucizevi bir tarif.

Nasıl yapılır?

- Büyük bir kaseye yarım bardak süt koyun.

- 1 çiğ yumurta sarısını ekleyin.

- 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırın.

- 3 veya 4 damla limon suyu dökün.

- Ardından her zamanki saç kreminizden 1 küçük doz ekleyin ve karıştırın.

- Karışımı açık havada 10 dakika dinlenmeye bırakın.

- Ardından maskeyi kuru saça kökten uca uygulayın ve saçınızı iyi beslemek için masaj yapın.

- 20 ila 30 dakika bekletin ve saçınızı ılık suyla durulayın.

- Saçınızda kalan kalıntıları gidermek için şampuanınızı kullanarak saçınızı yıkayın.

- Aşırı derecede yıpranmış saçlarınız varsa saçlarınız daha güzel ve daha az kırılgan olana kadar bu uygulamayı haftada 2 ila 3 kez yapın.

Donuk saçlara karşı yulaflı maske

Donuk saçlar parlamaz. Donuk saçların parlaklıklarını geri kazandırmak için besleyici bir tahıl olan yulaf ezmesi içeren bir tarif hazırladık.

İşte ışıl ışıl parlayan saçların tarifi.

Nasıl yapılır?

- 50 gr yulaf ezmesini bir kaseye dökün.

- 200 ml su ekleyin.

- 20 dakika bekletin.

- Bir macun elde etmek için iyice karıştırın.

- 1 çay kaşığı bal ve 1 yumurta sarısı ekleyin.

- İyice karıştırın.

- Saçınızı şampuanladıktan sonra bu karışımı ıslak saça uygulayın.

- 15 ila 20 dakika bekletin ve saçlarınıza zarar vermemek için temiz, ılık suyla durulayın.

- Saçlarınız cansız ve kuru hale gelir gelmez bunu tekrarlayabilirsiniz. Saçlar hızla yumuşak ve parlak hale gelir, farkı hemen göreceksiniz.

Yağlı saçlara karşı yeşil kil maskesi

Saçlarınız çok çabuk mu yağlanıyor? Onları her gün yıkamak zor olabilir. Saçınızın çok çabuk yağlanmasını önlemek için yeşil kil kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı toz yeşik kili bir kaseye dökün.

- Biraz yoğun bir macun elde etmek için bu 2 malzemeye su ekleyin.

- Saçınızı yıkayın.

- Bu macunu ıslak, havluyla nemi alınmış saçınıza uygulayın.

- Bu macunla saç derinize hafifçe masaj yapın. Çok sert ovalamayın, kafa derisini tahriş edebilir ve yağ bezlerinin tepki vermesine neden olabilirsiniz.

- Ardından, saçınızı suyla durulayın.

- Saçınızın parlamasını sağlamak için bir yemek kaşığı beyaz sirke ile son bir durulama yapın.

Aloe vera maskesi ile saçı nemlendirin

Hasar görmüş saçları onarmak için nemlendirerek ve besleyerek başlayabilirsiniz. Onları iyi beslemek için bitkisel yağları kullanabilirsiniz. Ancak yağların durulanması zor olduğu için aloe vera jeli kullanımı önerilir.

Nasıl yapılır?

- Saç uzunluğuna bağlı olarak 1 ila 3 yemek kaşığı aloe vera jeli ve aynı miktarda bitkisel yağı eşit miktarda karıştırın.

- Saçı güçlendiren biberiye esansiyel yağı ekleyebilirsiniz.

- Şampuanlamadan önce maskeyi nemli saça uygulayın.

- Saçınıza küçük hareketlerle masaj yapın.

- 15 ila 30 dakika bekletin, bol suyla durulayın.

Zayıf saçları ıhlamurla onarın

Saç boyandıkça kırılgan hale gelir. Saçlara parlamayı ve ışıltıyı geri kazandırmak için ıhlamurlu tarifimizi burada bulabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

- Küçük bir kapta 1 yemek kaşığı ıhlamur hidrosolünü düşük ısıda ısıtarak başlayın.

- Bir çırpma teli veya çatalla 1 yumurta sarısını küçük bir kapta çırpın.

- Aynı zamanda 1 yemek kaşığı hodan yağını dikkatlice kaseye dökün.

- Ihlamur hidrosolü ılık hale geldiğinde, karışımın içine dökün ve iyice karıştırın.

- Saçınızı şampuanlayıp yıkadıktan sonra maskeyi nemli saçınıza uygulayın.

- Maskeyi eşit olarak dağıtmak için saç tellerinizi parmaklarınız arasında bükün.

- 25 dakika bekletin.

- Ilık suyla durulayın.