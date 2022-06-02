Tüm vücudu etkileyen hastalık: Sızdıran bağırsak sendromu

Son yıllarda oldukça fazla konuşulan sızdıran bağırsak sendromu tam anlamıyla bir hastalık olarak kabul edilmese de tüm vücudu etkileyebiliyor. İşte sızdıran bağırsak sendromu hakkında her şey.

Son yıllarda bağırsak geçirgenliği ve sızdıran bağırsak sendromu oldukça fazla konuşulmaya başladı. Sızdıran bağırsak sendromunun şu anda resmi bir patoloji olarak kabul edilmediği doğru olsa da, dikkate alınması gerektiğini gösteren birçok çalışma vardır.

İnce bağırsak besinlerin sindirilmesinin ve emiliminin gerçekleştiği sindirim alanlarından biridir. Toplamda 400 ila 600 metrekare arasında doku kaplar. Hücrelerin ve besinlerin geçmesine izin veren ve bakterilerin ve diğer potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaların geçmesini önleyen bağlantılarla birbirine bağlı bir yapıda bulunur.

Bu nedenle bağırsak geçirgenliği bir hastalık değil, daha çok gerekli bir fizyolojik işlevdir. Bağırsak besinleri geçirgen olmalı, seçici olmalı ve zararlı maddelerin geçişini engellemelidir. Problem, bu geçirgenliğin değişmesi ve bağırsağın hem hücre içi hem de hücre dışı olarak aşırı geçirgen hale gelmesidir.

Bağırsak geçirgenliği neden artar?

Sindirim sistemi genel bağışıklık için kilit organıdır. Vücudun işleyişi için gerekli olan besinlerin emilip, vücudun ihtiyaç duyduğu yerlere dağıtılması sindirim sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Bağırsak duvarı vitaminler, mineraller, amino asitler ve yağ asitleri gibi besinlerin geçmesine izin veren ve zararlı mikroorganizmaların ve toksik bileşiklerin emilimini önleyen bir filtredir. İnce bağırsağın duvarı, çok ince buruşuk villus ve mikrovilliden oluşan çok ince bir epitel doku (4/100 mm) ile kaplanmıştır. Bağırsak içeriğine karşı mekanik bir bariyer işlevi sağlayan enterositler olan tek bir hücre katmanından oluşur. Bu bariyer, dış saldırılara karşı bir kalkan görevi görür.

Ancak bağırsak duvarı değiştiğinde ve iltihaplandığında sıkı bağlantılar şişer ve bağırsak gözenekliliği başlar. Bağırsak adeta büyük bir süzgeç haline gelir ve sızdıran bağırsak sendromu ortaya çıkar. Bu bağırsak geçirgenliğinin potansiyel nedenleri arasında, bir yanda genetik faktörler diğer yanda yaşam tarzı faktörleri vardır. Kötü beslenme, kronik stres, aşırı antibiyotik ve bağırsağa zararlı ilaçların tüketimi, alkol tüketimi, viral bakteriyel enfeksiyonlar ve hatta uygun dinlenme eksikliği sızdıran bağırsak sendromuna yol açabilir.

Bağırsak geçirgenliğini birçok farklı faktör tetikleyebilir. Sızdıran bağırsak sendromunun ana nedenleri şunlardır:

- Fast food,

- Bağırsak florasının dengesizliği (disbiyoz)

- Antibiyotikler, antienflamatuarlar, kortikosteroidler vb. gibi uzun süreli ilaç kullanımı,

- Ağır metaller, alkol, tütün, gıda katkı maddeleri ve koruyucular ve böcek ilaçları gibi toksik maddelerin tüketimi,

- Crohn ve kolit de dahil olmak üzere kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları,

- Enzim eksikliği,

- Stres,

- Yoğun sporlar,

- Sık görülen bakteriyel, viral, parazitik enfeksiyonlar sonrasında IgA'da (immünoglobulin A) eksiklik,

- Gluten intoleransı dahil gıda intoleransları.

Sızdıran bağırsak sendromu belirtileri

Bağırsakların kötü işleyişi, birçok farklı hastalığa yol açabilir. Ayrıca migren, eklem ağrısı, kronik yorgunluk ve egzama gibi sahip olduğunuz bir sağlık sorununun bağırsak geçirgenliğinden kaynaklanıyor olması çok muhtemeldir.

Belirtiler çok ciddi olabilir ve önlem alınmazsa zamanla daha da kötüleşebilir. Sağlık için bu dengesizliğin sebepleri konusunda hızlı hareket etmek önemlidir. İstenmeyen maddelerin geçmesine izin veren bir bağırsak ile vücut günden güne kötüleşir ve otoimmün hastalıkları tetikler. Karaciğer, bu durumu telafi etmek için daha fazla çalışır, ancak bunu tam olarak başaramaz ve bitkin düşer, bu da başka sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sızdıran bağırsak sendromunun genel olarak belirtileri şunlardır:

- Gıda hassasiyetleri, intoleranslar ve alerjiler,

- Kronik şişkinlik,

- Kandidiyaz, parazitler ve virüsler (sindirim sistemine çok fazla zarar verirler),

- Kaşıntı, akne, egzama, sedef hastalığı ve rozasea dahil cilt sorunları,

- Astım ve mevsimsel alerjiler,

- PMS ve diğer hormonal dengesizlikler,

- Romatoid artrit, lupus, sedef hastalığı, çölyak hastalığı, Hashimoto hastalığı, kronik yorgunluk, fibromiyalji ve metabolik sendrom gibi otoimmün hastalıklar,

- Beyin sisi, depresyon, anksiyete ve otoimmün beyin sorunları,

- Kronik ishal, kabızlık veya irritabl bağırsak sendromu,

- Besin eksiklikleri,

- Yetersiz bağışıklık sistemi,

- Artrit veya eklem ağrısı.

Sızdıran bağırsak sendromunun vücuda etkileri

Bağırsak değişikliklerini beyin, karaciğer ve hatta cilt hastalıklarıyla ilişkilendiren birçok çalışma vardır. Bağırsak florasının ve bağırsak geçirgenliğinin değişmesinin sindirim sisteminin ötesinde sorunlu bir durum yaratabileceğine dair artan kanıtlar vardır.

Bağırsak florasında vücuda faydalı olan çok çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Bu flora değişebilir, bu da bağırsak geçirgenliğini daha da artırabilir ve bunun tersi de mümkündür. Bağırsak geçirgenliğinin arttığı durumda, yağlar veya vitaminler gibi besinlerin doğru emiliminde zorluklar olabilir, hatta bazı durumlarda besin eksiklikleri oluşabilir.

Benzer şekilde, sızdıran bağırsak sendromu nedeni bilinmeyen ishal, kilo kaybı, aşırı yorgunluk ve hatta laktoz, fruktoz veya sorbitol gibi belirli maddelere karşı intolerans veya hassasiyet yaşama riskinin artmasıyla da ilişkilidir.

Bazı araştırmalar, bu aşırı geçirgenliğin iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi diğer hastalıklarla ilişkili olabileceğini de gösteriyor. Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve irritabl bağırsak sendromunun sızdıran bağırsak sendromuyla ilişkili olabileceği biliniyor.

Sızdıran bağırsak sendromu tedavisi

Bağırsak duvarını korumak sağlık için çok önemlidir. Genel sağlık için ince bağırsağa dikkat etmek önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak ve bağırsak florası ile genel sağlığınızı büyük ölçüde iyileştirebilirsiniz. Peki, çözüm nedir? Bir çare var mı?

Sızdıran bağırsak sendromunu 3 adımda tedavi edebilirsiniz.

1. Zararlı yiyecekleri yasaklayın

Sağlık büyük ölçüde yiyeceklerden geçer. Bağırsak florasını onarmak ve bağırsağı iyileştirmek için bazı gıdaları tercih etmek ve bazılarını yasaklamak gerekir. Bağırsağınıza zarar veren yiyeceklerden kaçınmanız gerekir.

Şeker, özellikle endüstriyel ürünlerin çoğunda bulunan rafine şeker, beyaz ekmek, kek, tatlılar, gazlı içecekler, rafine tahıllar, kırmızı et, alkol gibi asitleştirici ürünler, çok yağlı gıdalar ve genel olarak sindirim sisteminizi önemli ölçüde asitleştiren ve tahriş eden endüstriyel ve işlenmiş ürünlerden kaçının.

2. Prebiyotik tüketin

Bazı besinler bağırsağı rahatlatır ve onarır. Onlara beslenmede öncelik verilmelidir. Bağırsak florasındaki iyi bakterileri besledikleri için mümkün olduğunca prebiyotik gıdalar tercih edilmelidir. Aynı şekilde, yeterince su içmenin de çok önemli olduğunu unutmayın. Günde yaklaşık 2 litre su içilmesi önerilir.

Sızdıran bağırsağı rahatlatan ve onaran prebiyotik gıdalar şunlardır:

- Lifli besinler ve özellikle sindirim sırasında koruyucu jel oluşturan çözünür lif içeren yulaf, arpa, çavdar, havuç, kabak, kuşkonmaz, çilek ve şeftali.

- Meyve ve sebzeler. Çiğ olarak sindirmekte zorlanıyorsanız pişirebilirsiniz. Muz genellikle sızdıran bağırsak için doğal bir çare olarak görülür. Ancak dikkatli olun, çünkü muzlar tek başlarına bağırsak problemlerini çözmek için yeterli değildir.

- Lakto-fermente gıdalar. Lakto-fermentasyon işlemi sırasında bir bakteri savaşı gerçekleşir ve iyi bakteriler devreye girer. Lakto-fermente gıdalar daha sonra bağırsak asitliğini (pH) dengeleyerek ve iyi bakterileri destekleyerek bağırsağın sağlıklı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Lakto-fermantasyon, iyi bakterilerin (doğal probiyotikler) gelişiminin yanı sıra bu iyi bakterileri besleyecek peptitlerin ve enzimlerin (doğal prebiyotikler) sağlanmasına da izin verir. Lahana turşusu, probiyotikler ve prebiyotikler açısından zengin bir lakto-fermente gıdaya mükemmel bir örnektir.

- Yulaf, çavdar, kinoa ve bulgur gibi kepekli tahıllar.

- Baklagiller.

- Ceviz ve badem gibi kuruyemişler.

- Genel olarak, vücudun ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren işlenmemiş ürünleri tercih edin. Mümkünse organik ürünleri satın alın. Bir gıda doğal durumuna ne kadar yakınsa, vücudunuz ve bağırsaklarınız için o kadar sağlıklıdır.

3. Uygun takviyeleri alın

Gıda takviyeleri, bağırsağın iyileşmesine ve yenilenmesine yardımcı olan doğal ilaçlardır. Bu doğal ilaçlar, iyi bakterilerin üstünlüğü yeniden kazanmasına yardımcı olurlar. İyi seçilmiş gıda takviyeleri, bağırsağa somut, hızlı ve doğal yardım sağlar. Diyetinizi değiştirip, takviyeleri alarak bağırsak sağlığını iyileştirebilirsiniz. Yetersiz bir diyetle birlikte gıda takviyeleri çok etkili olmazlar.

Probiyotikler + glutamin + omega 3 kombinasyonu, bağırsak geçirgenliği ile savaşmak için en iyi yöntem olarak bilinir. Bağırsakların hızla iyileşmesini sağlayan etkili bir karışımdır. Faydalarını tam olarak elde etmek için bu 3 ürünün yaklaşık 3 ay boyunca kullanılması önerilir.

Probiyotikler iyi bağırsak bakterilerinin artmasını sağlar. Glutamin, hasarlı bağırsağın sıkı bağlantılarını yeniden oluşturur ve bağırsak bariyerinin yeniden yapılandırılmasını sağlar. Omega 3'ler bağırsak florasını çeşitlendirir ve doymuş yağların ürettiği iltihaplanmaya karşı savaşır.

Aynı zamanda, endüstriyel ürünlerden mümkün olduğunca kaçınarak ve özellikle çiğ olmak üzere daha fazla meyve ve sebze tüketerek diyetinizi ayarlamanız gerekir.