Euro
15.63
0.38%
Dolar
13.90
0.39%
Altın
856.28
0.67%
Borsa
1993
2.40%
Bitcoin
600.825
12.49%
BTXN Coin
37.60
1.59%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Tunceli'de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı

    Dr. Hakkı Ataş, Tunceli’de vaka yoğunluğunun artmasına rağmen nüfusun çoğunluğunun aşılı olmasından dolayı hastaneye yatış ve ölüm oranında artış yaşanmadığını belirtti.
    • AA
    • 01.03.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı

    Tunceli, koronavirüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

    İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Hakkı Ataş, kentte nüfusun büyük çoğunluğunun aşılı olması nedeniyle hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında artış yaşanmadığı bildirildi.

    Ataş, son zamanlarda vaka artışlarının eğitim-öğretim döneminin başlaması ve mevsime bağlı kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

    YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENMEDİ

    Vaka artışlarına rağmen hastane servisi ve yoğun bakım doluluk oranlarında artış gözlemlenmediğini ifade eden Ataş, virüse yakalanan çoğu hastanın eksik aşılı olduğunu dile getirdi.

    Tunceli de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı #1

    EKSİK AŞILI VATANDAŞLARA SESLENDİ

    Kentte iki doz koronavirüs aşısı olanların yüzde 80'in üzerinde olduğuna işaret eden Ataş, "Eksik aşılı olan kişilerin aşılarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda il merkezimizde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı ve şu anda tüm ilçelerimizde bu aşı yapılıyor." dedi.

    “GETİRİP TOPLUMUMUZU DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUM”

    Ataş, gelecek haftalarda vaka sayılarında düşüş beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde maske, mesafe ve aşı konusundaki hassasiyetimizi yeniden gündeme getirip toplumumuzu bu noktada destek olmaya devam ediyorum. Vaka sayılarımız yüksek seyretmesine rağmen ölüm oranlarımızda bunun paralelinde bir artış gözlenmemektedir. Bunun sebebi de yüksek düzeydeki tam aşılı nüfusa sahip olmamızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı
    Dünya

    Markarova: Rusya, vakum bombası kullandı

    Zonguldaklı genç, Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekliyor
    3. Sayfa

    Zonguldaklı genç, Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekliyor

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Görüş Bildir