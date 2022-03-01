Tunceli'de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı

Dr. Hakkı Ataş, Tunceli’de vaka yoğunluğunun artmasına rağmen nüfusun çoğunluğunun aşılı olmasından dolayı hastaneye yatış ve ölüm oranında artış yaşanmadığını belirtti.

Tunceli, koronavirüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Hakkı Ataş, kentte nüfusun büyük çoğunluğunun aşılı olması nedeniyle hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında artış yaşanmadığı bildirildi.

Ataş, son zamanlarda vaka artışlarının eğitim-öğretim döneminin başlaması ve mevsime bağlı kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzamasından kaynaklı olduğunu söyledi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENMEDİ

Vaka artışlarına rağmen hastane servisi ve yoğun bakım doluluk oranlarında artış gözlemlenmediğini ifade eden Ataş, virüse yakalanan çoğu hastanın eksik aşılı olduğunu dile getirdi.

EKSİK AŞILI VATANDAŞLARA SESLENDİ

Kentte iki doz koronavirüs aşısı olanların yüzde 80'in üzerinde olduğuna işaret eden Ataş, "Eksik aşılı olan kişilerin aşılarını bir an önce tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda il merkezimizde yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı ve şu anda tüm ilçelerimizde bu aşı yapılıyor." dedi.

“GETİRİP TOPLUMUMUZU DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUM”

Ataş, gelecek haftalarda vaka sayılarında düşüş beklediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde maske, mesafe ve aşı konusundaki hassasiyetimizi yeniden gündeme getirip toplumumuzu bu noktada destek olmaya devam ediyorum. Vaka sayılarımız yüksek seyretmesine rağmen ölüm oranlarımızda bunun paralelinde bir artış gözlenmemektedir. Bunun sebebi de yüksek düzeydeki tam aşılı nüfusa sahip olmamızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.