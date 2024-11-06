Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Fizik tedavi alanında sıkça başvurulan ve genellikle büyük su tankları veya havuz sistemleriyle uygulanan hidroterapiyi daha erişilebilir ve ekonomik hale getirmek amacıyla bir proje geliştiren Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Savaş Torlak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği’nden yararlanarak, iki yıl süren çalışmalar sonucunda tamamen yerli imkanlarla kendi cihazını üretti.

Suyun farklı sıcaklık, basınç ve akış hızını kullanarak çeşitli sağlık sorunlarının tedavisini hedefleyen bu taşınabilir cihaz, yalnızca 3 litre suyla hidroterapi uygulayabiliyor. Bu yenilikçi tasarım, uluslararası bağımsız bir değerlendirmede eşik değeri aşarak, özgün projelere verilen "mükemmeliyet mührü" kalite ödülüne layık görüldü.

HEM KLİNİKTE HEM DE EVDE KULLANILABİLECEK

Torlak, geliştirdiği cihazın doğuştan gelen sorunlardan yaşlanma, hastalıklar ve kazalardan kaynaklanan kas, eklem, iskelet ağrıları; bel ve boyun fıtığı ile disk kireçlenmesi gibi pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Sekiz yıldır üniversitede hidroterapi dersleri veren Torlak, özellikle cihazların yüksek su tüketimi, hacmi ve ağırlığının kendisini rahatsız ettiğini, bu sorunları aşmak amacıyla projeye başladığını vurguladı.

Hidroterapinin genelde merkezlerdeki geniş havuzlarda veya büyük su kazanlarıyla yapıldığını hatırlatan Torlak, şunları söyledi:

Geniş kazanlı hidroterapi cihazlarında her hasta için en az 40 litre su kullanılıyor; havuzlarda ise bu miktar çok daha yüksek. Ancak, geliştirdiğimiz cihaz ile bu su ihtiyacını 3 litreye indirdik. Bu sayede büyük bir su tasarrufu sağlarken cihazı taşınabilir hale getirerek hem fizik tedavi kliniklerinde hem de evlerde kullanımını kolaylaştırdık.

Hidroterapinin doğal yollarla birçok rahatsızlığı iyileştirme gücünden faydalanmayı, bu tedaviyi daha ulaşılabilir kılmayı amaçladıklarını ifade eden Torlak, cihazın az miktarda su kullanımı ve taşınabilir yapısının en belirgin özellikler olduğunu belirtti.

TÜBİTAK’ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na başvuruda bulunarak projeyi geliştirdiklerini aktaran Torlak, "Mükemmeliyet mührü kazandık, yaklaşık 900 bin liralık destekle şirketimizi kurduk ve cihazı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.