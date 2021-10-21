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    Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi

    Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla virüsü tespit edebilen yeni bir yöntem geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 02:12
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    Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi

    Birçok insanın koronavirüsü tespit eden PCR testlerine karşı antipatisi ve korkusu devam ediyor.

    Virüsü tespit etmek için artık yeni bir yöntem var.

    Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi VİDEO

    ÇOCUKLAR VE TESTTEN KORKAN YETİŞKİNLER İÇİN

    Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin daha kolay numune verebilmesi mümkün olacak.

    Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi #1

    İŞLEM 5 DAKİKA SÜRÜYOR

    NTV'nin aktardığı haberde, yeni test yönteminde yalnızca örnek alma metodu değişecek.

    Ağız sıvısı tüpe konulduktan sonra içine madde karıştırılara 5 dakika bekletiliyor. Ardından alınan numune bir jele konulup pozitif olunup olunmadığına bakılıyor.

    Bu yöntemle daha kolay örneklerin alınması bekleniyor.

    Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi #2

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