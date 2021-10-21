Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla virüsü tespit edebilen yeni bir yöntem geliştirdi.

Birçok insanın koronavirüsü tespit eden PCR testlerine karşı antipatisi ve korkusu devam ediyor.

Virüsü tespit etmek için artık yeni bir yöntem var.

Türk bilim insanları, ağız gargarasıyla virüs testi geliştirdi VİDEO

ÇOCUKLAR VE TESTTEN KORKAN YETİŞKİNLER İÇİN

Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin daha kolay numune verebilmesi mümkün olacak.

İŞLEM 5 DAKİKA SÜRÜYOR

NTV'nin aktardığı haberde, yeni test yönteminde yalnızca örnek alma metodu değişecek.

Ağız sıvısı tüpe konulduktan sonra içine madde karıştırılara 5 dakika bekletiliyor. Ardından alınan numune bir jele konulup pozitif olunup olunmadığına bakılıyor.

Bu yöntemle daha kolay örneklerin alınması bekleniyor.