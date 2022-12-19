Türk kahvesinin yanında iki hurma yerseniz...

Türk kahvesinin yanında hurma yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu ikili bir araya geldiğinde, stres ve depresyon gibi vücudu yıpratan problemlerin yok olmasını sağlıyor.

Yıllardır Türk mutfaklarının ve Türk sofralarının vazgeçilmezi olan Türk kahvesi, lezzetiyle dikkati çekiyor. Ünü dünyaya yayılan Türk kahvesi, bir bardağı ile milyonların kalbini ısıtıyor.

Sofraların ve sohbetlerin başında insanları buluşturan Türk kahvesi, vücuda olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Hem vücut sağlığı hem de cilt bakımı için kullanılan Türk kahvesi, ağrı kesici tarafıyla da dikkati çekiyor.

Kolay nefes almayı kolaylaştıran Türk kahvesi, meme kanserine yakalanma riskini de ortadan kaldırıyor. Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını ise önlemeye yardımcı oluyor.

Türk kahvesinin içeriğindeki antioksidan, kalp sağlığına iyi gelir. Kalp krizi ve olası kalp hastalıklarına karşı kişiyi korur.

Faydaları yazmakla ve saymakla bitmeyen Türk kahvesi, hurma ile birlikte mutlaka denenmeli. Hurma ve kahve birleşimi, tok tutmaya yardımcı oluyor.

Bu iki birleşimin tok tutma özelliği, diyet yapanlara yardımcı olabilir. Çünkü bu sayede, diyetiniz bozulmadan uzun süre devam edebilir.

Peki, Kahve ve hurmanın diğer faydaları nelerdir, ne işe yarar, neye iyi gelir?

Kahve ve hurma birleşimi

Mide asidini dengede tutarak yemek sonrası yanma ve şişkinlik hissini azaltır.

Kandaki şeker seviyesini dengeler ve insilün direncini korur.

Tokluk hissi vererek abur cubur tüketimini önler. Vücudu dinç tutar ve uyku açar.

Sinir sistemini güçlendirerek stres depresyon ve yorgunluk gibi sorunların yaşanmasını önler.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek baş ağrısı yaşanmasının önüne geçer.

Hurmanın besin değeri

Kuru hurmanın 1 porsiyonu ( 40 gr) 111 kaloridir. 1 adet ( 10 gr ) 28 kaloridir. Kuru hurmanın 100 gramı 74.97 gram karbonhidrat, 1.81 gram protein, 0.15 gram yağ, 6.7 gram lif içermektedir.