Türk Kızılay'dan ulusal kan bağışı kampanyası Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı ulusal kan bağışı kampanyası için çağrı yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kan stokları azaldı.

Türk Kızılay da kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmayı planladı.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından yeni bir kampanya başlatıldı.

Düzenli kan bağışını da hedefleyen Kızılay, ülke çapında “Birbirimize candan bağlıyız” sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyasının startını verdi.

'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyasıyla stoklar artırılıyor

Kampanyada 69 kan bağış merkezi, 18 bölge kan merkezi, 300'den fazla mobil araç ve 2 bin 920 uzman personel gece gündüz demeden çalışıyor.

Düzenli kan bağışının şu an yüzde 47,5 olduğu öğrenilirken, bunun yüzde 80'lere çıkarılmasının hedeflendiği de gelen bilgiler arasında.

Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışlarının düştüğünü anımsatan Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu durumun stok kontrolünü zorlaştırdığını belirterek, Ramazan ayı öncesinde başlattıkları "ulusal kan kampanyası" için çağrıda bulundu.

"Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışları düşmekte, bu durum ise stok kontrolünü zorlaştırmakta"

"Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile başlatılan ulusal kan bağış kampanyasının için vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağıran Meriç, "Belirli bir sayıda kan bağışı almak ve hastanelere ulaştırmak zorunda olan Kızılay, bu süreci yürütürken tüm dünya gibi mevsimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışları düşmekte, bu durum ise stok kontrolünü zorlaştırmaktadır. Yine bilindiği gibi hayat kurtaran kan acil durumda bağışlanan değil, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kandır. Bu nedenle de Kızılay her türlü ihtimali düşünerek ülke kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı planlamaktadır." ifadelerini kullandı.