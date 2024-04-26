Türkiye çöl tozunun etkisi altında: Hastalıkları da beraberinde getiriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 35 il için sarı kodlu toz taşınımı uyarısında bulundu. Türkiye'yi etkisi altına alan toz taşınımı, solunum yolu hastalıklarına da davetiye çıkarıyor.

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Türkiye günledir, toz taşınımının etkisi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yaptığı açıklamada bir kez daha çöl tozuna karşı uyardı.

MGM tarafından Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapıldı.

Türkiye'yi terk etmek bilmeyen bu çöl tozu ise hastalık saçıyor.

İşte çöl tozunun yol açabileceği potansiyel hastalıkların birkaçı:

Solunum yolu hastalıkları:

Çöl tozu solunduğunda, solunum yollarını tahriş edebilir ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir veya alevlendirebilir. Astım, bronşit, akciğer enfeksiyonları ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları gibi durumlar çöl tozu maruziyetiyle ilişkilendirilmiştir.

Göz tahrişi:

Çöl tozu parçacıkları gözlerde tahrişe neden olabilir ve kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi belirtilere yol açabilir. Uzun süre maruz kalma durumunda kornea hasarı meydana gelebilir.

Cilt problemleri:

Çöl tozu cilde temas ettiğinde, kuruluk, kaşıntı ve hassasiyet gibi cilt problemlerine neden olabilir. Ayrıca, toz parçacıkları cilt üzerinde tahriş edici etkiye sahip olabilir.

Alerjik reaksiyonlar:

Çöl tozu içinde bulunan polenler, mantar sporları ve diğer alerjenler, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu, özellikle alerjisi olan kişiler için önemli bir risk oluşturabilir.

Solunum yolu enfeksiyonları:

Çöl tozu, mikropların taşınmasına ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasına katkıda bulunabilir. Bu, toz partiküllerinin solunmasıyla veya tozla temas eden ellerin yüzeye dokunmasıyla enfeksiyon riskini artırabilir.

Bu hastalıkların riski, çöl tozuna maruz kalma süresi, tozun içeriği, kişinin sağlık durumu ve alınan koruyucu önlemler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özellikle hassas olan kişilerin çöl tozundan korunması ve maruz kalmayı en aza indirmek için uygun önlemlerin alınması önemlidir.