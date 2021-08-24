Türkiye, toplam doz sayısında dünyada 7'inci sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin toplam doz sayısında dünyada 7'inci sırada yer aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dünya genelinde en fazla koronavirüs aşısı uygulanan ülkelerin listesini paylaştı.

TÜRKİYE 7.SIRADA

Listeye göre Türkiye, toplam doz sayısında dünyada İngiltere ve Fransa'yı geçerek 7'inci sıraya yükseldi.

Listenin ilk sırasında ise 1 milyar 96 milyon doz sayısıyla Çin yer alıyor.

"NÜFUSU TÜRKİYE İLE AYNI OLAN AŞI ÜRETİCİSİ ALMANYA, 6.SIRADA"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!”"

UYGULANAN TOPLAM DOZ MİKTARI 90 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 649 bin 44, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 672 bin 814, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 929 bin 901 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 90 milyon 405 bin 737.