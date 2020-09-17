Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 100 kişiden 11'inin koronavirüsün var olmadığına ya da abartıldığına inandığı ortaya çıktı.

Mart ayından beri koronavirüsle mücadele eden Türkiye'de, 300 bine yakın insanın hastalığa yakalandığı tespit edilirken, 7 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.

TOPLUMDA "VİRÜS BİLİNCİ" GELİŞMEDİ

6 ay boyunca, koronavirüs salgınına karşı toplumu bilinçlendirme adına devletin zirvesinden medyaya, sağlık çalışanlarına kadar birçok kurumun yaptığı uyarılara rağmen, halen yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığı ortaya çıktı.

YÜZ KİŞİDEN 11'İ "VİRÜS YOK" DİYOR

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin anketine göre, 100 kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor.

"BU VİRÜS ÇOK ABARTILDI"

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise koronavirüsün abartıldığını düşünüyor.

"VİRÜSÜ DIŞ GÜÇLER GETİRDİ"

NTV'nin haberine göre; katılımcıların yüzde 15'i ise koronavirüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

ÖLÜMDEN DÖNEN DOKTOR, SONUÇLARI YORUMLADI

Araştırmanın sonuçlarını virüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, NTV'ye değerlendirdi.

Türkiye'de 100 kişiden 11'i koronavirüs yok diyor