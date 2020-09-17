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    Türkiye'de 100 kişiden 11'i koronavirüs yok diyor

    Türkiye'de 100 kişiden 11'i koronavirüs yok diyor

    Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 100 kişiden 11'inin koronavirüsün var olmadığına ya da abartıldığına inandığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 00:08
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 00:08
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    Mart ayından beri koronavirüsle mücadele eden Türkiye'de, 300 bine yakın insanın hastalığa yakalandığı tespit edilirken, 7 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.

    TOPLUMDA "VİRÜS BİLİNCİ" GELİŞMEDİ

    6 ay boyunca, koronavirüs salgınına karşı toplumu bilinçlendirme adına devletin zirvesinden medyaya, sağlık çalışanlarına kadar birçok kurumun yaptığı uyarılara rağmen, halen yeterli bilinç düzeyine ulaşılmadığı ortaya çıktı.

    Türkiye de 100 kişiden 11 i koronavirüs yok diyor #1

    YÜZ KİŞİDEN 11'İ "VİRÜS YOK" DİYOR

    Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin anketine göre, 100 kişiden 11'i koronavirüse inanmıyor.

    Türkiye de 100 kişiden 11 i koronavirüs yok diyor #2

    "BU VİRÜS ÇOK ABARTILDI"

    Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise koronavirüsün abartıldığını düşünüyor.

    Türkiye de 100 kişiden 11 i koronavirüs yok diyor #3

    "VİRÜSÜ DIŞ GÜÇLER GETİRDİ"

    NTV'nin haberine göre; katılımcıların yüzde 15'i ise koronavirüsün dış güçler tarafından getirildiğini söyledi.

    Türkiye de 100 kişiden 11 i koronavirüs yok diyor #4

    ÖLÜMDEN DÖNEN DOKTOR, SONUÇLARI YORUMLADI

    Araştırmanın sonuçlarını virüs yüzünden ölümden dönen Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, NTV'ye değerlendirdi.

    Türkiye'de 100 kişiden 11'i koronavirüs yok diyor

    Türkiye de 100 kişiden 11 i koronavirüs yok diyor #5

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