Türkiye'de delta varyantı hangi illerde, kaç kişide görüldü?

Koronavirüsün yeni bir mutasyonu Delta varyantı, Türkiye'de endişe yaratmaya devam ediyor. Peki delta varyantı hangi illerde ve kaç kişide görüldü? İşte Fahrettin Koca'dan açıklamalar...

Pandeminin hız kesmeden devam ettiği bugünlerde yeni varyantlarla karşı karşıyayız. Son verilere göre en fazla endişe uyandıran varyant Delta yani Hindistan varyantı…

Bakan Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de kaç kişide delta varyantı olduğunu bildirdi. Toplam 16 ilde delta varyantı vakalarının görüldüğünü kaydeden Bakan Koca, "İllerdeki dağılımı artıyor. Yoğunluk olarak İstanbul'da görüldü." ifadelerini kullandı.

Delta varyantına dair vatandaşların tedirginliği sürerken, vakaların bulunduğu iller merak ediliyor. Koronavirüsten daha hızlı yayılan ve tehlikeli olduğu bildirilen delta, Türkiye'de kaç kişide görüldü sorusu akıllarda yer alıyor.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları ve Türkiye'de delta varyantının son durumu..

DELTA VARYANTI NEDİR?

Delta varyantının en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmasıdır. Bu yüzden insanlar enfekte olduklarını fark etmeden virüsü başkalarına bulaştırabilir.

Hastaların klinik şikayetleri daha çok grip-nezle gibi burun akıntısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi başlayıp, akciğeri etkilediğinde de kuru öksürüğe ve nefes darlığına neden olur.

TÜRKİYE'DE DELTA VARYANTI GÖRÜLEN İLLER

İstanbul - 82

Düzce - 18

Ankara - 4

İzmir - 3

DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü. Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.' dedi.