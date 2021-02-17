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- Türkiye'de en fazla ve en az koronavirüs vakalarına sahip şehirler
Türkiye'de en fazla ve en az koronavirüs vakalarına sahip şehirler
- AA
- 17.02.2021 - 20:41
- Güncelleme : 17.02.2021 - 21:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından salgın ile ilgili normalleşme çalışmalarının başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık tarafından tüm illerin belirlenen kriterlere göre 4 gruba ayrıldığını açıkladı.
Mart ayı itibariyle kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını belirten Erdoğan, kısıtlamaların şehirlerdeki vaka sayılarına göre esnetileceğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK VE EN AZ VAKA SAYILARINA SAHİP İLLERİ
Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler illerdeki vaka sayılarına çevrildi.
Biz de Türkiye'nin vaka sayıları en yüksek ve en az 10 ilini sizler için sıraladık.
O iller şu şekilde...
Türkiye'de en fazla ve en az koronavirüs vakalarına sahip şehirler... HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN...
VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İL TRABZON
Trabzon (228,02)
Rize (202,44)
Ordu (194,42)
Giresun (184,34)
Samsun (171,29)
Osmaniye (139,81)
Tokat (118,52)
Karaman (103,16)
Adıyaman (100,55)
Gümüşhane (97.18)
EN AZ VAKA ŞIRNAK'TA
Şırnak (7,82)
Hakkari (9,55)
Bitlis (10,35)
Batman (12,49)
Van (14,89)
Mardin (15,33)
Muş (16,28)
Diyarbakır (17,53)
Kars (17,79)
Siirt (21,37)
Afyon (22,32)