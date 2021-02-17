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Türkiye'de en fazla ve en az koronavirüs vakalarına sahip şehirler

Türkiye'de en fazla ve en az koronavirüs vakalarına sahip şehirler

Kısıtlamaların illerdeki vaka sayılarına göre esnetileceği açıklanırken, gözler rakamların en yüksek ve en az olduğu şehirlere çevrildi.