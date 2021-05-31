Türkiye'de her bin kişiden 3'ü görme engelli

Türkiye’de görme engelli oranının binde 3 olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, konu ile ilgili bilgiler paylaştı.

Görme engellilerden kastedilen, gözlük, lens gibi düzeltici aygıtlara rağmen az gören kişilerdir. Çocukluk çağından itibaren göz taramalarının yapılması ilerde göz hastalıklarını büyük oranda engellemiş oluyor. Bazı göz hastalıklarında, ilaç tedavisi, ameliyat ve diğer tedavilerle ise ileride oluşabilecek görme kayıplarının önüne geçebiliyor. Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, Türkiye’de görme engellilerinin yüzde 80’ni tedavi edilebilir ve önlenebilir düzeyde olduğunu söyledi.

“GÖRMEYİ AZALTAN NEDENLERİN BAŞINDA KATARAKT HASTALIĞI GELMEKTEDİR”

Önlenebilir körlüğe, çeşitli hastalıkların yol açabildiğini ve her sorunun nedeni ile belirtilerinin farklılık gösterdiğini dile getiren Ercan Sağlam, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada ve Türkiye’de körlük ve görmeyi azaltan nedenlerin başında katarakt hastalığı gelmektedir. Ayrıca, sarı nokta, glokom, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlar ile akraba evliliği ve diğer nedenlere bağlı doğumsal hastalıklar görme sorunlarını oluşturan faktörlerdendir. Çocukluk çağından itibaren topluma göz taraması bilinci yerleştirilmeli. Bu çalışma bir devlet politikası haline getirilmeli. Katarakt, glokom ve diyabet gibi hastalıklardan oluşabilecek görme sorunlarını, erken tedaviyle en aza indirebiliriz.”

Doğumsal körlük nedenlerinin önemli bir kısmının genetik oluşu nedeniyle akraba evliliklerinden kaçınmak gerektiğine dikkati çeken Dr. Sağlam, şu ifadeleri kullandı: “Sarı nokta hastalığı günümüzde en önemli göz sorunlarından biri durumunda. Yaşam süresinin uzaması bu hastalıkların sayısının artmasına neden olmakta. 70 - 75 yaş üstü gruplarda her üç kişiden birinde sarı nokta hastalığı ortaya çıkıyor. Diyabette, göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen hastalıkların bir diğeridir. Ancak günümüzde şeker hastalığına bağlı körlükler, diabetik retinopati tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle daha az görülmeye başlandı.”

“GÖZ HASTALIKLARI ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİYOR”

Gelişmiş ülkelerdeki göz hastalıkları ile gelişmekte olan ülkelerin göz hastalıklarında değişkenlik görüldüğünü dile getiren Ercan Sağlam, “Sarı nokta ve katarakt hastalıkları daha çok gelişmiş ülkelerde ön planda. Gelişmiş ülkelerde sarı nokta hastalığının en büyük sebebi, bu toplumlarda ortalama yaşam sürelerinin uzun olması ve yaşlı nüfüsun artmasından kaynaklanıyor. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise katarakt, glokom ve enfeksiyona bağlı çeşitli göz hastalıkları ön plana çıkmaktadır. Bu hastalıklar, Afrika, güney ve güney doğu Asya ülkelerinde ağırlıklı görülüyor.” ifadelerini kullandı.