Türkiye'de kaç çeşit mutasyon var? Hangi illerde mutant virüs görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs yüzde 75 seviyelerine yükseldiğini açıkladı. Peki kaç çeşit mutasyon var, hangi illerde?

Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, mutasyona uğramasıyla birlikte endişe daha da artıyor.

Bilim Kurulu toplantısı gündeminde de yer alan mutant virüs, Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75’e yükseldiğini belirtip, “Bütün illerde mutasyon var. Ağırlıklı İngiltere mutantı söz konusu” dedi.

Vatandaşlar koronavirüsün kaç mutasyonu olduğunu ve hangi illerde görüldüğünü araştırıyor. Türkiye'de kaç mutasyon var? Hangi illerde mutant virüs görüldü? İşte detaylar..

TÜRKİYE'DE KAÇ ÇEŞİT MUTASYON VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bulum Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, mutasyonlu virüs hakkında da bilgi paylaştı.

Türkiye'de tespit edilen varyantların dikkat çekici olduğuna işaret eden Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır” dedi.

HANGİ İLLERDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ?

Bakan Koca, Türkiye'de tüm illerde mutasyona uğraşmış koronavirüs varyantının görüldüğünü açıkladı.

Koca açıklamasında, "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 50-55 oranında ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Mutasyon her geçen gün artıyor. Bütün illerde mutasyon var.

Mutant, varyant giderek arttığı, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda daha önemli olmaya başladı. Bu varyantın riskli dediğimiz hasta grubunda, olumsuz anlamda daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Bu nedenle riskli kişilerin korunması ve yakın temasların, mümkün mertebe önlenmesi... Ne zamana kadar? Aşı sürecinin bitimine kadar hiç olmazsa biraz daha gayret gösterelim...” ifadelerini kullandı.