Türkiye'de mutasyonlu koronavirüse karşı ilaç geliştirildi

Laboratuvar testlerinden başarıyla geçen ilaç, 50 hasta üzerinde denenecek. Yerli ilacın, mutasyona rağmen etkinliğini koruyacağı belirtildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altında yerli aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde 37 araştırmacının görev aldığı, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak ilaç projesi yürütüldü.

Çalışma sonucunda geliştirilen 'Ribavirin' adlı ilacın laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı.

MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI ETKİLİ: 50 HASTAYA UYGULANACAK

Koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak ilacın, mutasyonlu virüse karşı da etkili olduğu görüldü.

1-2 hafta içinde klinik aşamaya geçilecek olan ilacın, ilk etapta Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ana merkez olmak üzere Koç Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü 50 hastaya uygulanması planlanıyor.

"LABORATUVAR ÇALIŞMALARI BAŞARILI"

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Mehmet Altay Ünal, "Çalışmalarımızda laboratuvar şartlarında 5 tane var olan ilaç etken maddesinin koronavirüse karşı etkinliğini tespit ettik. Bunlardan birisinin Faz çalışmaları ülkemizde 4 merkezde başlamak üzere. Bu molekül yaklaşık 50 hasta üzerinde başlanacak. Klinik çalışmada işe yaradığı, koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıkarsa Sağlık Bakanlığımızın ve gerekli mercilerin uygun görmesi halinde koronavirüse hastalarında kullanılmaya başlanacak.

Ribavirin adlı molekül özellikle ucuz olması, Türkiye'de yerli ve milli olanaklarla sentezlenir olabilmesi ve yine yerli ve milli olanaklarla milli ilaç endüstrimiz tarafından istediğimiz kadar üretilebilmesi açısından ilginç ve bu nedenle de bizim çalışmamızın ana eksenine oturmuş bir molekül. Laboratuvar şartlarında yaptığımız çalışmalarda da koronavirüse karşı gayet etkin olduğunu gördük. Klinik çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Eğer klinik çalışmaları başarılı olursa Sağlık Bakanlığı'nın izin vermesi durumunda yıl sonuna kadar ilaç üretilmiş ve hastaların kullanımına sunulmuş olacak" dedi.

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüse karşı ilaç geliştirildi VİDEO

"MUTASYONA RAĞMEN ETKİN"

Projede yer alan Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ceylan Verda Bitirim ise çalışmalara geçen yılın nisan sonunda başladıklarını belirterek, "Öncelikle bilgisayar analizleri sonucunda 200 kadar molekül tarandı. Bunların sonucunda bize umut veren yaklaşık 20-30 adet molekül geldi. Biz de laboratuvar çalışmalarımızda hipotez kurduk, algoritma üzerinde ilerledik. Biz hipotezimizi ilaç etken moleküllerinin virüsün hücre içine giriş mekanizmaları üzerine kurduk. Sonuçlarımızı bu açıdan değerlendirdik.

Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan farklı mutasyonlarda da bizi etkileyen bir durum olmadı. Hipotezimiz bizim virüsün hücre içine giriş mekanizmasıydı ancak farklı laboratuvarlarda yapılan diğer çalışmalar bu mutasyonların bizim birincilikli olarak düşündüğümüz mekanizma üzerinde etkili olmadığını gösterdi. Bu sebeple biz de ilacımızın bu mekanizma üzerinde etkili olduğunu, mutasyona rağmen etkinliğini koruyacağını düşünüyoruz." diye konuştu.