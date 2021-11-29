Türkiye'de Omicron (Nu) varyantı var mı? Fahrettin Koca'dan kritik açıklama

Türkiye'de Omicron (Nu) varyantı var mı? Fahrettin Koca'dan kritik açıklama

Koronavirüs ve Deltanın ardından Omicron (Nu) varyantı ortaya çıktı. Bazı ülkelerde görülen bu varyantın, Türkiye'de olup olmadığı merak ediliyor. Perki, Türkiye'de Omicron (Nu) varyantı var mı?

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs vakası ile mücadele sürerken, bazı farklı virüsler baş göstermeye başladı.

Koronavirüsün en etkili silahı aşı olurken, yeni ortaya çıkan Nu varyantına karşı aşının etkili olmadığı belirtiliyor.

Güney Afrika'da görülen ve tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantının etkisi ve yayılma hızı hakkında henüz detaylı bir bilgi yok.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Omicron'un insandan insana bulaşmanın Delta da dahil olmak üzere diğer mutasyonlara göre daha kolay olup olmadığı henüz belli değil." denildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, vatandaşlar ülkemizde de bu varyantın görülüp görülmediğini merak etmeye başladı.

Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaparken, "Türkiye'de Omicron (Nu) varyantı var mı?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Türkiye'de Omicron (Nu) varyantı var mı? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE NU VARYANTI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni varyantla ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık.

Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır.

Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır."