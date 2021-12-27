Türkiye'de Omicron varyantı hangi illerde görüldü? İşte listesi...

Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğü illeri paylaştı. Peki Omicron hangi illerde görüldü? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs belasından henüz kurtulamamışken, dünya yeni bir tehlike ile daha mücadele ediyor: Omicron...

Yeni bir varyant olan Omicron büyük endişe yarattı, tedbirler birçok ülkede yeniden sıkılaştırıldı.

En önemli belirtilsi yorgunluk olan Omicron, hızla yayılmaya da devam ediyor...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısını açıkladı. Verilere göre en çok Omicron vakası görülen il 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu.

Vatandaşlar, hangi illerde Omicron görüldü araştırmaya başladı. Peki Omicron hangi illerde var? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE OMİCRON HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığu, ülkemizde 6 ilde Omicron vakası görüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır.

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3344’tür. Bunların 3073’ü Delta , 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2)’dir."