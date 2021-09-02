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    Türkiye'de uygulanan aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti

    Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplam 95 milyon 31 bin 975 doz uygulandı.
    • AA
    • 02.09.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 10:20
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    Türkiye'de uygulanan aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor.

    Bugün itibariyle ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu aştı.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 95 MİLYONU GEÇTİ

    Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, toplam yapılan aşı sayısı 95 milyon 31 bin 975 olarak kaydedildi.

    Birinci doz uygulanan kişi sayısı 48 milyon 627 bin 386 olurken, ikinci dozun uygulandığı kişi sayısı 37 milyon 435 bin 611 oldu.

    Türkiye de uygulanan aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti #1

    Türkiye de uygulanan aşı dozu miktarı 95 milyonu geçti #2

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