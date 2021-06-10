Türkiye'de yapılan aşı sayısı 32 milyonu geçti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, bugün itibarıyla 32 milyonu aştı.

Koronavirüse karşı başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor...

Sağlık Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, ülkemizde birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 18 milyon 566 bin 242 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran kişi sayısı ise 13 milyon 455 bin 919 kişi oldu.

32 MİLYONU AŞKIN AŞILAMA

Böylece Türkiye'deki toplam aşılama sayısı 32 milyon 22 bin 45'e ulaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ GÜNCEL TABLO

Birinci ve ikinci doz aşı sayısı İstanbul'da 5 milyon 356 bin 737, Ankara'da 2 milyon 687 bin 155, İzmir'de de 2 milyon 178 bin 887'ye yükseldi.