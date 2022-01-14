Türkiye'den Afrika'ya 15 milyon doz koronavirüs aşısı yardımı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin, Sudan'a bir milyon doz, Afrika'da 15 milyon koronavirüs aşısı hibe edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turcovac, yurt içinde kullanıma sokulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Zirvesi'nde açıkladığı 15 milyon dozluk aşı yardımının ilk etabı Sudan'a yapılacak.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Üyesi Tümgeneral İbrahim Cabir ile Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ofisinde bir araya geldi.

AFRİKA ZİRVESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Neziroğlu, aralıkta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hakkında Cabir'i bilgilendirdi.

AFRİKA'YA 15 MİLYON, SUDAN'A 1 MİLYON DOZ AŞI

Neziroğlu, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin Afrika kıtasına 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını açıkladığını, Sudan’a da 1 milyon doz aşı göndermeyi planladıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cabir ise Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında olduğunu, bunu çok takdir ettiklerini, Türkiye’nin özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek aşı hibesinden dolayı teşekkür etti.