Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler, koronavirüs aşılamasında maviye döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüsle mücadelede iki doz aşı yaptıranların oranının 15 ilde yüzde 75'in üzerine çıktığını açıklamasıyla, Türkiye'nin batı sahil şeridi maviye boyandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yurt genelinde aşılamalar devam ederken, dün itibariyle yeni bir eşik daha aşıldı.

İki doz aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan, Türkiye'nin batı kıyısındaki Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da, haftalık koronavirüs vaka sayıları 100 bin kişide 100'ün altında seyrediyor.

7 İL DAHA MAVİ OLDU

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus tablosuna göre Kırklareli yüzde 78,3, Edirne yüzde 77,1, Çanakkale yüzde 77,6, Balıkesir yüzde 76,4, İzmir yüzde 75,8, Aydın yüzde 75, Muğla da yüzde 77,9 ile mavi kategoride yer aldı.

AŞILAMANIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

Aşılama oranının en yüksek olduğu 10 ilin liderliğini Kırklareli üstlendi, aynı listeye batı sahil şeridinden Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir de girdi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 70'İ GEÇTİ

Türkiye'deki günlük verilerin yer aldığı tabloya göre yurt genelinde 2. doz aşılama oranı ise yüzde 70,98 oldu.

Her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı Kırklareli'nde 100 binde 82,1, Edirne'de 82,4, Çanakkale'de 88,08, Balıkesir'de 80,87, İzmir'de 49,58, Aydın'da 45,48, Muğla'da ise 43,17 olarak kayıtlarda yer aldı.

"MAVİ" İLLERDE HAFTALIK VAKA SAYISI DÜŞÜK

Aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan bu illerde, haftalık vaka sayısının 100 binde 100'ün altında olması dikkati çekti.