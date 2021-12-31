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    Türkiye'nin biyoteknoloji üssü, 2022'de faaliyete geçecek

    Alanında dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması planlanan merkezle ilgili detaylar paylaşıldı. Aşı ve biyoteknoloji üssünde ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi yapılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 12:48
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    Türkiye'nin biyoteknoloji üssü, 2022'de faaliyete geçecek

    Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı üreterek halkının kullanımına sunan Türkiye, sağlık alanındaki atılımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

    Sağlık Bakanlığı öncülüğünde "Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" kurulacak.

    50 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN

    Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek yeni hıfzıssıhha projesinin detayları belli oldu.

    Merkezin, ihale sürecinin ardından 2022 sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

    AŞI VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

    Yakın zamanda ihalesi sonuçlanması beklenen merkez, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak.

    "Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretilecek.

    Türkiye nin biyoteknoloji üssü, 2022 de faaliyete geçecek #1

    ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK KAPASİTELİ MERKEZİ

    Bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen merkez, TURKOVAC'ın ardından farklı aşı ve genetik ürünlerin geliştirilmesine de kapı aralayacak bir üs olma misyonunu yüklenecek.

    2022'DE HİZMETE ALINACAK

    İnaktif, mRNA, nazal ve adenovirüs aşılarının üretileceği merkezin, 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

    Türkiye nin biyoteknoloji üssü, 2022 de faaliyete geçecek #2

    Türkiye nin biyoteknoloji üssü, 2022 de faaliyete geçecek #3

    Türkiye nin biyoteknoloji üssü, 2022 de faaliyete geçecek #4

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