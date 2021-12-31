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Türkiye'nin biyoteknoloji üssü, 2022'de faaliyete geçecek

Türkiye'nin biyoteknoloji üssü, 2022'de faaliyete geçecek

Alanında dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması planlanan merkezle ilgili detaylar paylaşıldı. Aşı ve biyoteknoloji üssünde ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi yapılacak.