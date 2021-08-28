Türkiye'nin haftalık koronavirüs vaka sayıları belli oldu

İllere göre açıklanan vaka sayısında Rize ilk sıraya çıktı. Bakan Koca, vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre koronavirüs vaka sayılarına ilişkin tabloyu duyurdu.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU RİZE'DE EN YÜKSEK

Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." bilgisini paylaştı. Tabloya göre, Rize'de 100 bin kişide 538,10 vaka kaydedildi.

VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN 10 İL

14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars şeklinde sıralandı.

"ÇÖZÜM BELLİ"

Bakan Koca, paylaşımında "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli." ifadesini kullandı.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Öte yandan, önceki hafta (7-13 Ağustos'ta) her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81'di. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az vaka görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

"Rize 538,1, Bingöl 421,98, Batman 420,78, Bayburt 404,1, Aksaray 358,15, Konya 355,6, Mardin 352,16, Diyarbakır 340,02, Isparta 330,91, Trabzon 310,63, Muş 305,02, Bitlis 303,14, Elazığ 291,69, Gümüşhane 275,93, Şanlıurfa 271,69, Ağrı 263,52, Sivas 249,1, Eskişehir 244,14, Sakarya 242,75, Siirt 241,64, Karaman 236,94, Artvin 234,81, Kayseri 231,1, Burdur 223,14, Yozgat 217,13, Giresun 204,8, Niğde 201,62, Erzurum 201,25, Mersin 176,75, Ankara 176,38, Kırıkkale 173,66, Nevşehir 172,81, Iğdır 172,37, Ordu 170,08, Kırşehir 169,52, Çorum 168,83, Adana 168,41, Ardahan 165,35.

Kastamonu 165,26, Erzincan 162,95, Samsun 160,54, Afyonkarahisar 157,96, Kütahya 157,8, Karabük 152,7, Kilis 151,27, Gaziantep 150,39, Malatya 148,23, İstanbul 147,73, Düzce 141,53, Zonguldak 140,56, Kocaeli 132,68, Sinop 132,59, Bolu 128,65, Tokat 126,28, Kahramanmaraş 125,07, Çankırı 124,2, Kars 120,38, Osmaniye 118,13, Manisa 117,47, Denizli 115,38, Hakkari 114,43, Tunceli 113,85, Van 111,46, Amasya 109,09, Yalova 109,04, Uşak 108,54, Bilecik 106,53, Şırnak 102,46, Hatay 99,5, Adıyaman 98,66, Bursa 96,1, Bartın 91,97, Tekirdağ 80,87, Balıkesir 69,1, Edirne 66,46, Çanakkale 65,37, Kırklareli 53,91, İzmir 46,24, Antalya 43,13, Muğla 40,17, Aydın 36,1."