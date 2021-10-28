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    Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz aşı Karadağ'a ulaştı

    Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz koronavirüs aşısı Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya getirildi.
    • AA
    • 28.10.2021 - 05:01
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    Türkiye'nin hibe ettiği 100 bin doz aşı Karadağ'a ulaştı

    Sinovac aşılarını teslim alan Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Türkiye'nin aşı yardımının iki ülkenin iyi ilişkilerinin göstergesi olduğunu söyleyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

    ''YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYLA SALGINLA DAHA KOLAY MÜCADELE EDİLECEK''

    Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da yardımlaşma ve dayanışmayla salgınla daha kolay mücadele edileceğini belirterek salgının aşıyla daha hızlı sona ereceğini sözlerine ekledi.

    Türkiye nin hibe ettiği 100 bin doz aşı Karadağ a ulaştı #1

    Türkiye nin hibe ettiği 100 bin doz aşı Karadağ a ulaştı #2

    Türkiye nin hibe ettiği 100 bin doz aşı Karadağ a ulaştı #3

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