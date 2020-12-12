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- Türkiye'nin koronavirüs aşılamasında planı belli oldu
Türkiye'nin koronavirüs aşılamasında planı belli oldu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının insanlara nasıl yapılacağına dair planı yaptı, son hazırlıklar devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 08:50
Mart ayından bu yana Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüse karşı mücadele kapsamında aşılama çalışmaları başlıyor.
Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık'tan itibaren aşılamaya başlamayı planlandı.
ÖNCE 5 MİLYON KİŞİYE AŞI
İlk etapta Çin'den alınan 10 milyon aşı, çift doz olarak 5 milyon kişiye yapılacak.
AŞILAR NASIL TAŞINACAK ÇALIŞMASI
Aşılama önce Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aşının nasıl taşınacağı ve ilçelere nasıl dağıtılacağı konusunda son çalışmaları yapıyor.
EVDE AŞI HİZMETİ
Kronik hastalığı bulunanlara ve evden çıkamayacak durumda olanlara aşılar evlerinde yapılacak.
GENİŞ KADROYLA AŞILAMA
Aşılama çalışmalarında, filyasyon ekibinin yanı sıra aile hekimleri de görevlendirilebilecek.
AŞI OLANLAR TAKİP EDİLECEK
Koronavirüs aşısı yapılan kişiler takip sistemi üzerinden takip edilecek. Geniş bir veri tabanı oluşturulacak.