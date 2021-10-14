Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi İhsan Ateş, Turkovac aşısının güvenilirlik ve etkinlik noktasında olumlu sonuçlar verdiğini duyurdu.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Türkiye'nin ilk yerli aşısı Turkovac ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başhekim İhsan Ateş, 100’ün üzerinde gönüllünün çalışma kriterlerine uyumlu olduğunu saptadıklarını ve aşılamaya başladıklarını belirtti.

"41 MERKEZDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Çalışmaya Faz 3A çalışması ile başladıklarını açıklayan İhsan Ateş, "Büyükşehirlerimiz, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa olmak üzere 41 merkezde Faz 3A çalışmamızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"TURKOVAC'IN GÜVENLİ OLDUĞU SAPTANDI"

Bu çalışmadan önce Faz 2B rapel doz çalışması yaptıklarını söyleyen Ateş, "111 Turkovac, 111 Coronovac gönüllüsü üzerinde çift kök randomize kontrollü bir çalışma planladık ve tamamladık çalışmamızı. Dün itibarıyla birinci aydaki etkinlik verilerimize ulaştık. Turkovac aşımızın güvenli olduğu saptandı. Etkinlik noktasında da olumlu verilerimiz var." diye konuştu.

Turkovac aşısı için değerlendirme: Sonuç güvenli VİDEO

"7-8 BİN ARALIĞINDA GÖNÜLLÜ BAŞVURDU"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden Turkovac'ın seri üretime geçmesi için en az 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

Bakan Fahrettin Koca'nın çağrısına da değinen Ateş, "3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor. Bakan beyin tweet'i sonrası 7-8 bin kişi e-Nabız üzerinden başvuru yaptı." dedi.