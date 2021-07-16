Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Koca, çalışmaya kimlerin katılabildiğini açıkladı.

Yerli aşı Turkovac'ı kullanmak için geri sayıma geçilen Türkiye'de Turkovac-Coronovac üçüncü doz klinik çalışmasının başladığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaların Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

ÇALIŞMAYA KATILANLAR

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor." dedi.

"Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" diyen Koca, bir de telefon numarasına yer verdi.

TURKOVAC İÇİN FAZ 3 ÇALIŞMASI

Yerli aşı Turkovac'ta faz 3 çalışması için gönüllüler, 18-55 yaş aralığında, koronavirüs geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce koronavirüs aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

40 BİNİ AŞKIN GÖNÜLLÜ

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Bu kapsamda, başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bini aşkın gönüllünün yerli aşının faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.