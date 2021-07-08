Gönüllü vatandaşlar, e-Nabız'dan aldıkları randevuyla yerli aşıyı yaptırıyor.

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın Faz-3 aşamasındaki uygulaması devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen aşı, İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

GÖNÜLLÜLER, TURKOVAC İÇİN SIRADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "Turkovac" olduğu açıklanan yerli inaktif koronavirüs aşısı, yaygın kullanım öncesi son aşama olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de uygulanıyor.

Aşı, e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan vatandaşlara yapılıyor.

Turkovac, İstanbul'daki gönüllülere uygulanıyor ViDEO

ÖZEL EKİP KURULDU

Hastanede yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Başhekim Profesör Mehmet Emin Kalkan, Türkiye'nin dünyada aşılamada en hızlı ve başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Kalkan, Turkovac aşısına gönüllü olan vatandaşları aşılamak için hastanelerinin Faz-3 laboratuvarlarında özel bir ekip kurulduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"40 BİN GÖNÜLLÜNÜN NETİCELERİYLE BİRLİKTE..."

"Bu hastaların takibi için oluşturulan alanlarda aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Aşının, Faz-3 çalışmasındaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca yaygın kullanıma geçeceğini ümit ediyoruz. Türk aşısını bekleyen ve Faz-3 çalışması için gönüllü olmak isteyen tüm gönüllü vatandaşlarımızı hastanemize davet ediyoruz.

"RANDEVULAR DOLUYOR"



E-Nabız üzerinden başvurular alınıyor. Bizlere başvuran gönüllülerin iletişim numarası geliyor. Biz bunları arayarak randevularını oluşturuyoruz. Bunun dışında da gönüllüler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılarını olabilecekler. Gönüllü olanları davet ediyoruz."

Bugün 10 gönüllünün aşı olacağını aktaran Kalkan, vatandaşlara, "Randevular hızlıca doluyor. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeden bir an önce başvurularını bekliyoruz." diye seslendi.

"YERLİLİK BENİM ÖNCELİĞİM"

Eşi ile birlikte Turkovac aşısının Faz-3 çalışmasına gönüllü olan ve bugün aşısı yapılan bir vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasını duyduğu andan bu yana yerli aşıyı beklediğini ve gönüllülük için kayıt oluşturduğunu aktararak, duygularını şöyle ifade etti:

"Yerli aşıyı vurdurdum, memnunum. Uzun süredir bekliyordum. Önceliğimiz yerli. Herkese tavsiye ederim. Türk hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar. Yerlilik; benim önceliğim, amacım, tavsiyem. (Aşı sonrası) Bir sıkıntım yok Allah'a şükür."