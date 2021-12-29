Turkovac ne zaman başlayacak, nerede uygulanacak? Yerli aşı randevu alma ekranı

Turkovac ne zaman başlayacak, nerede uygulanacak? Yerli aşı randevu alma ekranı

Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı Turkovac için randevuların açılacağı tarih hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki Turkovac ne zaman başlayacak, nerede uygulanacak? Yerli aşı randevu ekranı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gidip hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Aşı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Omicron varyantına karşı hatırlatma dozları önem kazanmıştır." dedi.

Bakan Koca, ayrıca milyonlarca kişinin merakla beklediği yerli aşı Turkovac'ın ne zaman ve nerede uygulanacağıyla ilgili müjdeyi de verdi.

Peki, Turkovac ne zaman başlayacak, nerede uygulanacak? İşte yerli aşı Turkovac randevusu alma ekranı...

TURKOVAC UYGULAMASI YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Turkovac olmak isteyen vatandaşlar için randevular yarın açılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli aşı Turkovac'ın yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulama başlayacağını bildirdi.

TURKOVAC AŞISINA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapınız. (enabiz.gov.tr)

Ana sayfaya eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümüne tıklayarak "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçiniz.

Gönüllü olma başvurunuz otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınacaktır.

Değerlendirmeler sonucunda katılımınız uygun görülürse, e-Nabız profilinizde kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size dönüş sağlanacaktır.